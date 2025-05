Villa Ocampo: Capacitación en medidas de prevención para choferes y maquinistas

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ocampo coordinó una reunión con choferes y maquinistas, con el fin de recibir capacitación sobre medidas de prevención ante trabajos en cercanías al Gasoducto del NEA, brindada por la empresa TGN (Transportadora de Gas del Norte).

Entre las medidas de seguridad que se deben adoptar si se va a trabajar en cercanías al gasoducto, se mencionaron:

• No encender fuego.

• No excavar ni realizar movimiento de suelo; pero sí está permitido cultivar hasta 40 cm. de profundidad.

• No construir ni emplazar estructuras fijas ni instalaciones sin autorización y supervisión de TGN.

• No transitar con maquinarias o vehículos pesados, debido a que el gasoducto no está diseñado para soportar estas cargas.

• No plantar árboles dentro de los 12,5 mts. a cada lado del gasoducto.

• Pedir autorización y supervisión a TGN antes de realizar cualquier excavación.

Los contactos con TGN son: Tel. 011-4008-2000; Email: [email protected]; página Web: www.tgn.com.ar; Dirección: Av. del Libertador 7208 – C1429BMS – Buenos Aires.