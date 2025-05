Villa Ocampo: Se aprobó la contratación de radares de control de velocidad

La Comisión de Adjudicación para la instalación de cinemómetros fijos (radares) de control de velocidad en la Av. Ermete Constanzi, tramo urbanizado de la Ruta Nacional 11 en el distrito Villa Ocampo, se reunió junto a la jueza de Faltas Municipal, Viviana Sosa Amado, con el fin de evaluar la única propuesta presentada en la Licitación Pública Nacional Nº 03/2025 por la empresa “Vial Control S.A.”.

El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Villa Ocampo, Miguel Merino, informó que “ya dimos un paso importante para la instalación de los radares de control de velocidad, en el tramo de la Ruta Nacional 11 que atraviesa nuestra ciudad. Luego de hacer las consultas pertinentes y revisar la propuesta técnica, económica y de procedimiento, resolvimos la contratación de esta empresa, que se encargará de proveernos de los dispositivos de control, con registro gráfico de infracciones; además del procesamiento y gestión de cobro de las infracciones en todas sus instancias, es decir en las etapas administrativa, prejudicial y judicial”.

“Resta ahora firmar el contrato y elevar toda la documentación a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que otorgue el permiso correspondiente; teniendo en cuenta que ya tenemos el visto bueno por parte del Observatorio Vial de ese organismo, cuando realizó la auditoría de evaluación sobre los dos puntos propuestos por el municipio para la instalación de los radares”, aclaró el funcionario.

Por último, precisó que “esto no tiene fin recaudatorio, y está establecido en la Ordenanza correspondiente que el sistema se tiene que autosustentar, por lo tanto tampoco debería significarle ningún costo adicional al municipio. Lo que estamos buscando es implementar un control automático de velocidad en un tramo que desde siempre está indicado que no debe excederse de los 60 Km/h; es decir, no estamos imponiendo ninguna nueva restricción, sino simplemente haciendo más eficientes los controles con las nuevas tecnologías, para que quienes transitan por la ruta respeten las normas de velocidades máximas, por la seguridad de todos”.