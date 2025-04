Las inversiones a la salida del cepo

Los inversores están viendo pasar el tren de las oportunidades en Argentina, buen momento para salir de dólares, y aprovechar que no tenemos cepo.

Informes de Salvador Di Stefano

La Argentina sin cepo sigue mostrando volatilidad, a pesar de que las reservas se ubican en U$S 39.000 millones, la tasa efectiva de plazo fijo TAMAR (plazo fijo por más de $ 1.000 millones) se ubica en el 42,0% anual. El dólar aún no llego al piso de la banda cambiaria. Las acciones no muestran un salto en precio, y el riesgo país se ubica en los 713 puntos.

Es claro que el gobierno desea para los próximos meses un escenario de inflación decreciente, un tipo de cambio que se acomode al piso de la banda, una baja del riesgo país, una suba en el mercado de bonos y acciones.

Lo que viene, es un gobierno que va a renovar sin inconvenientes los próximos vencimientos de deuda en pesos, ya que la distribución de utilidades del Banco Central República Argentina por $ 11,7 billones, con destino a la tesorería no hacen más que asegurar los pagos de la deuda en pesos, y disminuir el ratio deuda sobre PBI, lo que le dará al país una mayor solvencia inter temporal. Estos fondos también podrían aplicarse a los vencimientos de deuda en dólares que tiene que enfrentar el gobierno en el mes de julio, lo que debería activar a la suba a los títulos públicos en dólares.

Los bancos están muy ajustados con la liquidez, hoy ofrecen tasas superiores a la tasa que rinden las Lecap, esto indica que parece más conveniente el plazo fijo que los instrumentos del mercado de capitales.

La tasa de caución bursátil se ubica en el 26% anual, cayo notablemente e invita a tomar financiamiento en el mercado de capitales. Las tasas activas como adelantos en cuenta corriente están en el 40% anual, y los préstamos personales en el 69% anual.

En este escenario de iliquidez, los dólares alternativos fueron el pato de la boda, cotizan en $ 1.200 y se parece más a un techo que a un piso. El dólar mayorista se ubica en $ 1.176,4 y aumento el 9,5% en el mes de abril, mientras que su evolución en 12 meses es del 34,2%, cuando la inflación estimada en 12 meses es del 46,6% anual.

Si seguimos en un escenario de fuerte iliquidez, en donde los bancos pagan más tasas que el propio Estado, lo que tendremos por delante es un tipo de cambio recostándose sobre la banda inferior fijada para la intervención del mercado cambiario. Como dicha banda se fijo en $ 1.000 y ajusta 1% a la baja, en breve estaremos con un valor de $ 990, y es probable que el gobierno en dicho precio intervenga.

Si ello ocurre el dólar debería bajar 15,8%, esto impactaría en la expectativa de precios de la economía, lo que sentaría las bases para tasas de inflación mucho más bajas en los meses futuros. Esto nos indica que hay que descartar dos instrumentos financieros, los bonos que ajustan por dólar linked, y los bonos que ajustan por inflación. Las lecap hoy son superadas en rendimiento por los plazos fijos bancarios. Solo los boncap duales que ajustan por tasa Tamar superan en rendimiento a los plazos fijos bancarios, pero son bonos que vencen desde marzo del año 2026 en adelante.

Los bonos en dólares soberanos están subiendo en dólares, pero no en pesos. El viernes 11 de abril se anunció que se levantaba el cepo, el bono AL35 valía U$S 60,69 y $ 80.590. En la actualidad este bono vale U$S 68,80 y $ 81.660. Si medis la inversión en pesos estas triste (+1,3%), si lo haces en dólares muy feliz (+13,4%). El dólar MEP el 11 de abril valía $ 1.333, el jueves pasado cerro en $ 1.187, esto implica una baja del 11% en solo pocos días. Había que tener bonos y no dólares billetes.

Conclusiones

. – Hay un efecto pobreza en el mercado, se estima que hay U$S 170.000 millones en los colchones de los argentinos, este dato surge de los dólares importados por el Banco Central República Argentina en los últimos años. Una baja del 11% en la cotización del dólar deja un sabor amargo importante.

. – La inflación en el mes de abril podría ubicarse entre el 2,5% y 3,0%, esto implica que en términos reales el dólar perdió entre el 14% y 15%. La tasa de plazo fijo se ubica por encima del 3,0% mensual, la gran ganadora.

. – Hay que salir a comprar activos financieros, una buena opción podría ser adquirir acciones. Las acciones cotizan a igual valor en pesos, pero en dólares subieron el 11,6%. Todavía no dieron todo lo que tenían por delante, llegaran buenos balances y hay opciones interesantes.

. – El riesgo país el 11 de abril (día que se anunciaba la salida del cepo) se ubicaba en 874 puntos, y hoy se ubica en 713 puntos, esto refleja una baja del 18,4%, que aún no se descontó en el precio de las acciones y bonos locales. Claramente hay que optar por bonos en dólares y acciones.

. – Para los que siguen teniendo guardado dólares, y no se animan a invertir en el mercado financiero, las propiedades están sobre ofertadas, y en muchos casos los precios de venta están en valores similares a los de unos meses atrás, buen momento para colocar el excedente de dólares que está en el colchón.

. – Con reservas en los U$S 39.000 millones, despejado el camino de los vencimientos de deuda futuro, Argentina con un ratio deuda de privados más organismos internacionales sobre PBI del 43,8%, superávit fiscal, Banco Central capitalizado, y una economía que está creciendo, todos los caminos conducen a invertir en bonos, acciones o activos reales. El que se quede en billete dólar, perderá el tren de las oportunidades.