Copa Santa Fe: Este domingo juegan Fábrica y Dep. Guillermina

La Copa Santa Fe de fútbol masculino comienza a jugarse a lo largo y a lo ancho de la Provincia. La ilusión abre paso a los sueños de los equipos que tendrán protagonismo en esta nueva edición. Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y Lotería de Santa Fe, el certamen cobra prestigio, se agranda y genera una gran expectativa a nivel regional.

El puntapié inicial se dará en Chañar Ladeado este miércoles 23 de abril a partir de las 21 cuando Chañarense reciba a Hughes FC. El listado completo de partidos de la primera fase, es el siguiente:

Miércoles 23:

– 21.00: Chañarense vs Hughes FC en cancha del Club Chañarense.

Sábado 26:

– 16.00: Unión de Arroyo Seco vs Belgrano de Serodino en cancha de Unión de Arroyo Seco.

Domingo: 27:

– 13.00: Club Atlético Empalme vs Unión de Álvarez en cancha de Empalme Villa Constitución.

– 14.00: Central Olímpico vs FerroCarril del Estado en cancha de Central Olímpico de Ceres.

– 15.00: Alba de Maciel vs San Martín de Puerto San Martín en cancha de Alba de Maciel.

– 15.30: Deportivo Aldao vs Unión Juventud de Bandera en cancha de Deportivo Aldao.

– 16.00: Colón de San Justo vs Atlético Irigoyense en cancha de Colón de San Justo.

– 16.00: 9 de Julio de Arocena vs Susanense en cancha de 9 de Julio de Arocena.

– 16.00: Defensores de Villa Cassini vs Coronel Aguirre en cancha de Defensores de Villa Cassini.

– 16.30: San Martín de Carlos Pellegrini vs Central San Carlos en cancha de San Martín de Carlos Pellegrini.

– 18.00: Huracán de Vera vs Recreativo Villa Guillermina en cancha de Huracán de Vera.

– 18.00: Matienzo de Romang vs Central San Javier en cancha de Matienzo de Romang.

– 18.00: Alumni Laguna Paiva vs Polideportivo Llambi Campbell en cancha de Alumni de Laguna Paiva.

– 18.00: Sanjustino vs Central Oeste de Recreo en cancha de Sanjustino.

– 19.00: Ocampo Fábrica vs Atlético y Tiro en cancha de Ocampo Fábrica.

Miércoles 30:

– 21.00: Belgrano de Arequito vs CA Carcarañá en cancha de Belgrano de Arequito.

– 21.00: Huracán de Chabás vs Defensores de Armnstrong en cancha de Huracán de Chabás.

– 21.00: Los Andes de Alcorta vs Centenario SJ en cancha de Los Andes de Alcorta.

– 21.15: Atlético Elortondo vs Independiente de Bigand en cancha de Atlético Elortondo.