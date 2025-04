Villa Ocampo: Movilización por la muerte de un bebé de 9 meses

En la noche del jueves 17 de abril de 2025, familiares y vecinos se concentraron frente a la vivienda particular de la médica Silvia Mezger en un encendido reclamo de justicia por el fallecimiento del lactante, Gian Lucas, de 9 meses, que falleció en la tarde del martes 15 de abril de 2025 en el hospital de Villa Ocampo y su madre denunció que fue por supuesta negligencia de la pediatra que lo atendió.

La policía debió extremar esfuerzos para que la situación no se desbordara, mientras que los manifestantes recriminaban a los gritos y a coro a la pediatra, con carteles conteniendo las leyendas “Basta de negligencia médica”, “Justicia por Gian Lucas” por lo ocurrido, a pesar de que en la casa no había señales de vida.

La familia denuncia que la profesional no lo atendió adecuadamente en el nosocomio, donde había sido llevado ese mismo día jueves 17 de abril, presentando dificultades respiratorias.

El niño, que había nacido con problemas respiratorios y tenía hecha una traqueotomía, fue atendido por Mezger, quien -según lo informado- le suministró salbutamol y lo envió de regreso a su hogar.

La tía del menor reveló que la médica desoyó sus advertencias sobre la anormalidad en la respiración del menor. «Le pedí que lo deje en observación, no lo hizo. Le pedí que lo traslade, y ni siquiera eso», expresó ante la prensa, durante la protesta.

Según narró, desde las 9 de la mañana la familia insistió en que algo no estaba bien. «Lo que le pasó a Gian se podía haber evitado. Yo me cansé decirle a ella que la respiración no era normal. Tengo audios de la respiración. Ella lo medicó y mínimo lo hubiera dejado en observación para ver qué pasaba con el medicamento. Y no hizo eso. Vayan a su casa», recordó.

Además, sostienen que el hospital ya sabía que Gian Lucas era un paciente con traqueotomía, ya que la familia retiraba allí las cánulas esterilizadas, es decir,»había un registro».

Este caso generó una profunda indignación en los vecinos de Villa Ocampo, quienes no dudaron en movilizarse hacia el domicilio de la pediatra también.