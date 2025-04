Adquisición de un mamógrafo para el hospital de Villa Ocampo

El intendente Cristian Marega acompañó a integrantes del Club de Leones de nuestra ciudad, que recibieron de manos del gobernador Maximiliano Pullaro el decreto mediante el cual se otorga la partida comprometida por el Gobierno Provincial para la adquisición de un mamógrafo con destino al Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” de Villa Ocampo.

Luego de solicitarse presupuestos a empresas proveedoras de este tipo de equipamiento especial, se acordó la adquisición a la firma “Gran Buenos Aires Rayos X” por la suma de U$S 140.169; de los cuales U$S 105.127 aporta el Club de Leones, mediante una subvención gestionada ante la Fundación Club de Leones Internacional, y U$S 35.042 el Ministerio de Salud de la Provincia.

El bien adquirido será donado por el Club de Leones a la Provincia de Santa Fe, y destinado al SAMCO Villa Ocampo para atención de pacientes de la región, no pudiéndose modificar la dependencia de destino. Por su parte, el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la instalación y mantenimiento del mamógrafo; asegurándose del correcto uso, garantizando el recurso humano necesario, y respondiendo por cualquier daño que produzca el mismo.

El acuerdo mantendrá su vigencia durante la vida útil del mamógrafo, pudiendo ambas partes de común acuerdo dar por finalizado el convenio. El Club de Leones tendrá facultades de supervisión y control sobre el uso y mantenimiento del equipo, reservándose el Ministerio de Salud las decisiones sanitarias sobre la utilización del mismo.

El intendente Marega calificó al hecho como “algo histórico para la ciudad y para la salud pública de todo el norte departamental, el incorporar este equipamiento tan necesario. Es un avance clave en la prevención y detección temprana del cáncer de mama; garantizando acceso a estudios de calidad para todas las mujeres de la región”.

Destacó además “la mirada que tiene el Gobierno Provincial hacia las necesidades del interior profundo, brindando respuestas oportunas a los requerimientos territoriales; y en este caso, actuando en red, con una institución de enorme prestigio como el Club de Leones, comprometida desde siempre con la salud pública y el bienestar de la comunidad”.