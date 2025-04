Villa Ocampo: Una auditoría de pensiones no contributivas hizo colapsar los turnos médicos

La auditoría de pensiones no contributivas que solicitó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir de la Resolución 187/25, además de generar incertidumbre y malestar en las personas con discapacidad laboral, hizo colapsar los turnos médicos en los efectores de salud pública, debido a la documentación que deben presentar el día en que fueron citados.

A ello se agrega que, en el caso de los cientos de beneficiarios de Villa Ocampo, la mayoría fueron convocados a presentarse el mismo día en la ciudad de Reconquista, sumándose el problema del traslado.

Esto obligó a las autoridades municipales y del Hospital SAMCO local a realizar una conferencia de prensa para aclarar la situación. “El problema comenzó a surgir a partir de las cartas documento que les llegaron a los pacientes por una cuestión de actualización de los certificados de discapacidad; eso hizo colapsar el sistema de salud, sobre todo en la parte de consultorio externo de las diferentes especialidades”, aclaró el director del nosocomio, Dr. Daniel Velozo.

Indicó que “el primer lugar el médico clínico deriva a las diferentes especialidades, que la mayoría de ellas están colapsadas: cardiología, traumatología y neurología; eso hace que los consultorios estén desbordados. Nosotros no podemos priorizar exclusivamente esas pensiones, por lo cual se determinó que cierta cantidad de turnos sea para certificados y los otros números para patologías; porque no podemos dejar de atender a la gente que ya venía con una historia clínica y dejarlos sin turno”.

“Eso ocasionó una molestia en los pacientes y que se recargue el hospital, el CIC y el CAPS; estamos tratando de remediar esa situación en forma lenta, por lo que creo que en muy poco tiempo se va a ir normalizando”, precisó el profesional.

DOCUMENTACIÓN

Más allá de la confusión que se generó en los pensionados y también en los profesionales que los atienden, desde la Agencia Nacional de Discapacidad se aclaró que las personas citadas deben concurrir a la auditoría con los documentos necesarios y en el tiempo indicado (necesita la documentación que acredite su invalidez laboral, que presentó al momento de tramitar el CMO); y que debe presentarse en el turno otorgado aún si no cuenta con la documentación.

Deben presentar los documentos que fueron necesarios para obtener el beneficio de la pensión no contributiva (CMO, estudios e historia clínica); no se piden nuevos estudios.

Si por razones de fuerza mayor no pueden asistir el día que fueron convocados, se debe notificar con anterioridad enviando un correo electrónico a: [email protected] expresando los impedimentos reales y concretos para cumplir con el turno otorgado.

Para obtener mayor información sobre el operativo de auditoría, se puede acceder a: http://www.argentina.gob.ar

Por cualquier otra consulta los beneficiarios de las pensiones nacionales no contributivas podrán comunicarse con la Agencia Nacional de Discapacidad mediante correo electrónico: [email protected], ó telefónicamente al (54 11) 4379-7630/7631 de 8:00 a 16:00 Hs. o a través del chatbot TINA por WhatsApp al número (54 11) 3910-1010 en el mismo horario.

MÁS DE 7.000 EN LA PROVINCIA

En declaraciones al Diario “La Capital” de Rosario, Mariela Peña, abogada que defiende los derechos de las personas con discapacidad y preside la Asociación Incluíme Santa Fe, expresó: «Estamos preocupados porque se inició un proceso de reevaluación de las pensiones no contributivas por invalidez, lo cual implicó que llegara una cantidad exponencial de cartas documento a toda la provincia».

Precisó que «en toda la provincia llegaron más de 7.000 cartas documento para instar a los beneficiarios a que se presenten ante un sanatorio privado para adjuntar su historia clínica y estudios médicos actualizados que recertifiquen su discapacidad».

En ese sentido, argumentó: «No estamos en contra de que se controle, incluso creemos que es necesario controlar porque los recursos públicos suelen ser limitados, pero el problema que tenemos es que los turnos llegan con poca antelación y la persona con discapacidad no llega a conseguir todos los requisitos que se le exige en ese tiempo acotado».

Apuntó que ese es el «gran problema» porque los beneficiarios de la pensión hoy «no cobran más 270 mil pesos y no tienen dinero para abonar un profesional privado» que les reitere todos esos estudios que exige la ANDIS a partir de la nueva Resolución 187/25. De esta forma corren el riesgo de perder el beneficio en caso de no contar en tiempo y forma de estos estudios, tal como exhortan esas cartas documento que llegaron», acotó.

Peña sostuvo que «el problema es que la carta documento no está escrita en un lenguaje accesible dentro del ámbito de la discapacidad: no tiene ni apoyos ni ajustes razonables que permitan comprender lo que dice esa carta; es un lenguaje técnico y eso también representa una barrera para muchas personas».

Y reforzó: «Tenemos un doble problema: primero, hay personas que no van a ir porque no saben lo que les están pidiendo; segundo, que hay otras que lo comprenden, pero no consiguen turnos en el sistema público para actualizar su información; y tercero, que hay quienes se mudaron o tienen los domicilios desactualizados y ni siquiera se van a enterar».

Peña recomendó a todos aquellos que hayan recibido la carta documento que se presenten al turno asignado de cualquier forma, con sus estudios o no. «Como asociación le indicamos a todos aquellos que recibieron la carta documento es que sí o sí se presenten al turno, es una obligación aunque no tengan toda la documentación. En segundo lugar, hay que aclarar que sólo están llegando a mayores de 18 años, de modo que no incluye a la población infanto juvenil ni adulta mayor», precisó.

