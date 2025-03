Día Mundial del Síndrome de Down: Inclusión e igualdad de oportunidades

Este día, 21 de marzo, nos recuerda la importancia de mirar más allá de las diferencias y reconocer el valor inherente de cada individuo, para construir sociedades más inclusivas donde todas las personas tengan la oportunidad de participar plenamente y ser valoradas por lo que son.

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra cada año el 21 de marzo, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 para concienciar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down. Es un día para reconocer sus habilidades únicas y contribuciones significativas a nuestras comunidades, y promover la conciencia sobre los desafíos que enfrentan en su vida diaria.

El síndrome de Down es una condición genética causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Esto puede dar lugar a diferencias físicas y cognitivas, pero no limita el potencial de las personas que lo tienen. Con el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas, las personas con síndrome de Down pueden alcanzar sus metas, contribuir al mundo laboral, participar en la sociedad y llevar vidas plenas y significativas.