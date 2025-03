Tres eventos y una oportunidad para ganar dinero

El acuerdo con el FMI, las elecciones legislativas y eliminar las restricciones cambiarias, nos pueden colocar en un escenario muy positivo para las inversiones.

Por Salvador Di Stefano

La argentina tiene 3 eventos muy importante por delante, el primero de ellos es el acuerdo con el FMI, el segundo son las elecciones legislativas, y el tercero la salida del cepo. A nuestro juicio dichos eventos tendrán esta cronología temporal, esperando la salida del cepo para finales del año 2025 o comienzo del año 2026.

El acuerdo con el FMI es una bocanada de aire fresco a la hora de salir a buscar fondos al exterior. El nuevo acuerdo a 10 años, con 4 años y medio de gracia para el pago de amortización aleja al sector público argentino de los mercados voluntarios de deuda, dejando dicho espacio para que el sector privado tome deuda, y culmine con proyectos de inversión que generan flujos de dólares para el país, como sería la construcción de oleoductos y gasoductos para exportar petróleo y gas.

El nuevo acuerdo con el FMI podría traer fondos frescos que posibiliten una capitalización del Banco Central República Argentina, darle más fortaleza al peso, y por ende una caída en mayor en la tasa de inflación.

Recordemos que Argentina tiene dos monedas, el peso y el dólar, el superávit fiscal y la capitalización del Banco Central le dan estabilidad al dólar, lo que les quita volatilidad a los precios, al tener superávit no se emiten pesos, que es la principal causa de inflación en nuestro país. Todo hace pensar que, de llegar a un buen acuerdo con el FMI, la tasa de inflación de los meses de abril, mayo y junio sería inferior al 2,0% mensual, y el gobierno podría pasar de un aumento del dólar mayorista del 1% mensual a un tipo de cambio fijo, lo que podría hacer caer la inflación a niveles inferiores al 1,0% para el segundo semestre.

La política es una variable incontrolada, y no es nuestro objetivo hablar de lo que no sabemos, por ende, el evento electoral de octubre de 2025 es fundamental para darle impulso a la economía, el gobierno debería lograr un resultado electoral que le permita aumentar la cantidad de legisladores en el congreso, y tener musculo para impulsar más reformas estructurales a futuro.

La salida del cepo se llevará adelante pasadas las elecciones legislativas, y en función de cambios en materia cambiaria y monetaria que se deberán profundizar. Si el gobierno desea seguir con una política en donde se congela la base monetaria amplia, debería darse un cambio de actitud en los actores económicos. Si no crecen la cantidad de pesos en la economía, deberían comenzar a circular otras monedas para darle liquidez el mercado, esto implica se debería profundizar la dolarización de la economía.

Hasta ahora el dólar fue utilizado como una moneda de ahorro, la moneda mala sacaba del mercado a la moneda buena, los ciudadanos circulan con pesos y ahorran en dólares. A partir de ahora, si los pesos son limitados, en algún momento deberán convivir transaccionalmente la moneda buena y la mala.

Hace dos meses que los depósitos en pesos y en dólares se han estancado, al 30 de diciembre del año 2024 los depósitos en pesos totales sumaban $ 78.529 millones, en dólares U$S 33.886 millones. Al 10 de marzo los depósitos totales en pesos suman $ 79.228 millones, y en dólares totales U$S 32.204 millones.

Si medimos los préstamos, al 30 de diciembre del año 2024 los préstamos en peso sumaban $ 53.808 millones y en dólares U$S 10.829 millones, al 10 de marzo los préstamos en pesos suman $ 59.062 millones, y en dólares U$S 13.701 millones. Este crecimiento se puede amesetar, si no siguen creciendo los depósitos en ambas monedas. Lo más destacado es que las tasas han caído entre diciembre y el mes de marzo, los préstamos personales bajaron del 73,3% al 68,12% anual, y los adelantos en cuenta corriente del 39,0% al 34,9% anual.

Es vital que en los meses que vienen los depósitos retomen el sendero del crecimiento, continue el crecimiento de los préstamos, y baje la tasa de interés. Los bancos están encontrando que están llegando a una frontera en el stock de préstamos, si no aparecen más depósitos será difícil sostener estos niveles de tasa de interés para el financiamiento, los gastos de estructura crecen, y esto podría generar una suba en la tasa de interés activa que perjudique el crecimiento de la economía.

Conclusiones

. – Un acuerdo con el FMI favorable a los intereses del país, debería habilitar más líneas del exterior para el financiamiento de bancos y empresas argentinas.

. – Sin acuerdo con el FMI las empresas deberán financiar la coyuntura con capital propio, esto debería tener como resultado un mercado cambiario más ofertado. Esto podría generar ruidos en aquellas empresas que no tengan el capital adecuado para surfear la coyuntura.

. – Con superávit fiscal, la estabilidad de la moneda está asegurada, con lo cual no vemos volatilidad en los tipos de cambios alternativos, si a esto le sumamos un buen acuerdo con el FMI, llegaríamos al acto electoral de octubre con el dólar muy tranquilo.

. – En este marco de razonamiento, los bonos y acciones podrían estar en un piso, con un interesante recorrido a la suba para los próximos 6 meses, es momento de acopiar acciones de empresas con buenas perspectivas de exportación y crecimiento, con la mirada puesta en el segundo semestre. En cuanto a bonos, el riesgo país esta en torno de los 700 puntos, un acuerdo con el FMI nos debería devolver a este indicador a la zona de los 500/ 550 puntos. Una salida del cepo nos debería llevar a la zona de los 350/400 puntos.