Las Toscas: Gran lanzamiento de campaña política

Este viernes 14 de marzo de 2025 comenzó el acto “Lanzamiento de Campaña proselitista de la lista Unidos por Las Toscas” en la sede partidaria del histórico barrio San Felipe de la ciudad tosquense.

Cuando arribaron al local, los precandidatos, acompañados por el intendente Leandro Chamorro, fueron recibidos por alrededor de 1000 personas que coreaban el nombre de “Firiii y Leandrooo; Leandrooo”, en un verdadero clima de fiesta.

Cada uno de los precndidatos tuvieron tiempo suficiente para dirigirse a los asistentes, presentarse, comentar sus objetivos personales y grupales.

Luego, anunciaron al primer mandatario local, donde todos los presentes se pusieron de pie y aplaudieron a rabiar a Leandro Chamorro, quien durante más de diez minutos hizo un discurso emocionante, agradeciendo en primer lugar a todos los que vienen acompañando la gestión desde hace más de quince años; al extinto Federico Pezz, padre de “Firi” por darle la oportunidad de trabajar con él; a la señora Alba, madre de Firi que estaba presente; a todos aquellos por si en algún momento sintió que fue atendido como NO corresponde, durante todo el lapso que el viene al frente a la administración de la ciudad. “Siempre di todo para el pueblo, más de la mitad de mis años de vida, lo dediqué al pueblo de mi ciudad, y si DIOS quiere, me iré con la frente alta, convencido que he hecho todo lo que estuvo y está a mi alcance para mejorar la calidad de vida de los tosquenses, además sabiendo que queda como intendente, éste amigo, con quien alguna vez tuve algunas diferencias de criterio, pero ambos somos seres pensantes, coherentes y apuntamos siempre al mismo objetivo, NO tengo dudas que Federico Pezz, será el futuro intendente de Las Toscas, sin faltar el respeto a nadie, ni menoscabar el trabajo que hacen cada uno de los que aspiran a ocupar el mismo cargo”, manifestó Chamorro.

Por último, vinieron las palabras de Federico “FIRI” Pezz, quien se puso de pie, levantó los brazos y agradeció a todos los presentes por la compañía y acompañamiento incondicional de todos y cada uno.

«Hoy siento que ha llegado el momento para poner en práctica, lo que siempre soñé, para lo que vengo preparándome desde hace más de 50 años, desde que era niño y veía, acompañaba a mi papá cuando acudía hasta las casas de los vecinos más necesitados, más vulnerables, siempre con una solución a cuestas, ahí me di cuenta que lo mío, era servir a los habitantes de mi pueblo, ahora tengo la gran oportunidad y voy a dar todo para que ello suceda; VOY a ser el INTENDENTE de la ciudad de Las Toscas”, finalizó.

gentileza antonio avalos