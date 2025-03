Escuela para ciegos: Peralta expresa su preocupación y exige un edificio propio

El pasado Viernes 07, el Diputado Emiliano Peralta se reunión con docentes y directivos de la Escuela Especial para Personas con Discapacidad Visual N° 2115, así como con madres de alumnos que allí asisten. En dicha reunión le han planteado la problemática del vencimiento inminente del contrato de locación inmueble en donde funciona dicho establecimiento.

“Me manifestaron que el día 15 de Abril próximo vence el contrato. Y no tienen a dónde ir. De momento, lo que les ofrecen es funcionar junto a la escuela de personas sordas e hipoacúsicas también de la ciudad de Avellenda. Pero esto solo puede ser un solución transitoria, porque ediliciamente es complejo juntar a todo el alumnado en un mismo lugar; no tendrán el espacio ni la adecuación que necesitan, además de que no alcanzan las aulas porque en la escuela para ciegos se dan clases en turno y contraturno,” comenzó el diputado, y agregó: “Escuché decir a otros legisladores que la escuela ‘se traslada’. La escuela no se traslada voluntariamente, eso lo quiero dejar bien claro; se traslada porque no tiene a donde ir; y va a un lugar que no es el adecuado.”

Para conocer realmente a qué obedece la negativa de renovar el contrato, Peralta presentó un pedido de informes al gobierno provincial. “Nos han comentado que los dueños no quieren continuar el contrato y están en su derecho, pero queremos saber si ello se debe a que Provincia no paga en término u ofrece un alquiler muy bajo. Solicité varios puntos en relación al contrato que los vincula y a las negociaciones -si es que existieron- entre Provincia y el o los propietarios, a fin de determinar si existió realmente una voluntad de parte del Ministerio de Educación”.

En otro pedido de información pública, el diputado requiere conocer si Provincia aceptó la donación que hiciera la Municipalidad de Avellaneda para la construcción de un Centro de Educación Especial y en qué estado se encuentra dicho expediente. “En 2023 el Concejo avellanedense aprobó la ordenanza N° 2084 por la que se aprobaba esta donación. Pero como toda donación, exige que sea aceptada por el donatario. Queremos saber si provincia así lo hizo y en qué estado de trámite se encuentra el expediente para que este centro se haga realidad puesto que el plazo estipulado en el cargo para la construcción es de cinco (5) años y si no se cumple, ha de requerirse una nueva ordenanza”, advirtió el Diputado.

Por último, solicitó al resto de los Diputados acompañar su declaración de preocupación por la situación de la Escuela, como forma de manifestar al gobierno Provincial la importancia que la institución tiene para la comunidad y resaltar que el traslado de la escuela a funcionar conjuntamente con la escuela de sordos debe ser sólo una solución temporaria y que se debe contar con un edificio propio para una educación de calidad de los alumnos que a ella concurren.