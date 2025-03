Villa Ocampo: Gran convocatoria de vecinos en la presentación de la lista «Adelante»

En la cancha de Futbol Senior de la ciudad de Villa Ocampo, se llevó a cabo la presentación oficial de la lista «Adelante» del «Frente Unidos para Cambiar Santa Fe», encabezada por Daina Ramirez, precandidata a concejal. El evento contó con la presencia de numerosos vecinos y la participación de artistas locales, consolidando un espacio de encuentro y compromiso ciudadano.

Junto a Daina, integran la lista Ramón Domingorena, Marisa Masin, Diego Aguirre, Diana Berdún y Hugo Zárate, quienes expresaron su compromiso con la comunidad y el trabajo en territorio.

“Hoy asumo este desafío y no lo hago sola, lo hago con un gran equipo que me acompaña y respalda, con personas que conocen la realidad de nuestra ciudad porque la viven, la sienten, la trabajan día a día. Lo hacemos desde la acción, desde el hacer y desde la cercanía, porque todo lo que decimos, lo hicimos y lo seguiremos haciendo”, expresó Daina Ramirez.

Y agregó: “El 13 de abril, no se trata de elegir un nombre en una boleta, se trata de elegir un futuro donde nadie quede fuera, donde todos sean escuchados; se trata de elegir el trabajo incansable, la cercanía y lo real. Se trata de elegir un equipo que no promete, sino que cumple y siempre fue sincero. ¡Sigamos adelante por nuestro futuro común!”.

“En un contexto de corrimiento del Estado, donde los políticos están mal vistos, nosotros venimos a reivindicar a la política, porque creemos que por más trillada que esté esta frase: la política sigue siendo la principal herramienta de transformación social; tenemos que tener un estado más eficiente, sí, de eso no hay dudas; pero el estado tiene que estar presente y nosotros somos prueba de eso”, enfatizó en su discurso Ramón Domingorena.

Por su parte, Marisa Masin expresó: “Nunca participé en política, pero este equipo me invitó y no dudé en dar el paso porque realmente me motiva su sinergia, su forma de trabajo, el altruismo con el que se desempeñan y su compromiso con la gente. Esa cercanía es la que me impulsa a sumarme y pasar a la acción.”

En una noche marcada por la música, el encuentro y la participación de los vecinos de Villa Ocampo, la lista Adelante reafirmó su compromiso con la acción, la cercanía y la presencia territorial, valores que han guiado el trabajo realizado hasta el momento.