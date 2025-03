El mercado te da una oportunidad

El acuerdo con el FMI se hará si se respeta el plan económico vigente; de lo contrario, podemos vivir sin el FMI. Oportunidades en bonos, dólar tranqui.

Informes de Salvador Di Stefano

Semana tensa en el mercado, mientras muchos analistas esperaban un inminente acuerdo con el FMI, otros fueron más cautos y desensillaron hasta que aclare. El resultado fue claro, los cautos salieron mejor parados que los optimistas.

Argentina tiene un plan económico que tiene como pilares el superávit fiscal, bajo nivel de pesos en la economía, y tasas de interés positivas. Esto dio como resultado una inflación a la baja, un peso que se ha revaluado, y en los primeros 15 meses del gobierno, a pesar de tener reservas negativas, el dólar billete solo aumento el 20%, mientras que la inflación subió el 180%. Las viudas del dólar blue están muy acongojadas.

La base monetaria por mucho tiempo se ubicó en torno del 10% del PBI, hoy no llega al 4,0% del PBI, el índice de monetización que es la suma de la circulación monetaria más los depósitos privados en pesos llegan al 15% del PBI, aproximadamente igual a noviembre 2018. Sin pesos suficientes en la economía, difícilmente suban los dólares alternativos.

El gobierno que asumió en diciembre del año 2023, heredando una deuda enorme en concepto de importaciones, colocó el famoso bono Bopreal y termino calendarizando pagos que le permitió ponerse al día con las deudas. Luego la llegada de U$S 22.000 millones del blanqueo le posibilito incrementar los depósitos bancarios, y esto dio lugar a una considerable suba de los préstamos en dólares al sector privado, que hoy se ubican en U$S 13.530 millones al 24 de febrero. Debemos destacar que los depósitos en dólares del sector privado suman U$S 30.452 millones, con lo cual hay espacio para que las financiaciones en dólares sigan creciendo.

El Banco Central República Argentina (BCRA) aprobó la normativa por el cual se pueden dar prestamos en dólares a los que no estén en la cadena de la exportación, esto ocurre, si y solo sí, la entidad financiera que lo otorgue tiene una línea de crédito del exterior, o emitió una Obligación Negociable, en ambos casos se utilizan estos instrumentos como fondeo de los préstamos. Los depósitos en dólares en el sistema son sólo utilizados para préstamos en dólares a los que estén en la cadena de la exportación. No se viola ninguna regla macro prudencial.

La economía en el año 2024 mostró una contracción en el PBI del 1,8% anual, en la medida que la economía crezca, veremos una mayor demanda de dólares para financiamiento. Si estos dólares antes de llegar a las manos de quien solicita el crédito son vendidos al BCRA, tenemos asegurada una mejora en las reservas importantes de cara a los meses que siguen.

Para el año 2025 la mayoría de los analistas esperan un aumento del PBI entre el 4,0% y 5,0% anual, esto implicaría una suba del 12% al 15% de las importaciones. En el año 2024 las importaciones sumaron U$S 60.822 millones, con lo cual se necesitarían financiar importaciones por una suma entre U$S 7.300 y U$S 9.123 millones. Para ello es necesario que ingresen capitales para financiar esta llegada de importaciones, que vienen a empujar a la inversión.

Se conoció recientemente la posición pasiva bruta de Inversiones extranjeras directas, al 30 de septiembre del año 2024 sumaban U$S 171.795 millones, mientras que al 31 de diciembre del año 2023 alcanzaban la suma de 130.302 millones, lo que representa un aumento de 41.493 millones.

Conclusiones

. – Nada hace presumir un salto cambiario en Argentina, hay escasos pesos en la economía, las reservas son negativas, pero el superávit fiscal del sector público y una corriente de inversiones importante hace que el dólar permanezca muy tranquilo. Para el año 2027 el mercado espera que las exportaciones de energía y minería superen a las exportaciones del agro, con lo cual la Argentina tendrá una posición en dólares mucho más sólida en el BCRA.

. – El acuerdo con el FMI llegara más temprano que tarde. El gobierno desea un desembolso de fondos que le permita levantar el cepo cambiario, pero sin resignar las solidas bases del plan económico. En caso de que el FMI pretenda imponer un plan distinto al vigente, el gobierno no tomará el financiamiento del organismo, y se postergara la salida del cepo.

. – Lo más importante a corto plazo, es consolidar el escenario de baja en la inflación, mejora del salario real, y una baja sustancial en los niveles de pobreza. Todos los que propongan una devaluación irán en contra de un programa que integre a los asalariados y los ciudadanos de bajos recursos a una mejora en su calidad de vida.

. – El riesgo país aumentó a la zona de los 770 puntos, se abre una ventana de oportunidades para comprar títulos públicos. El bono AL35 en dólares vale U$S 63,80, paga una renta de bolsillo de U$S 4,125 por año, esto te da una tasa de bolsillo del 6,47% anual. Esto sin contar la probable revalorización del bono, un acuerdo con el FMI debería posicionarlo en torno de U$S 72,50 lo que daría lugar a una ganancia de capital adicional del 13,7%.

. – Las acciones son un objeto de deseo a los precios actuales, pero la dinámica del mercado puede colocarlas en precios más bajos que los actuales, los bonos a estos precios son una verdadera ganga. Si el gobierno llega con posibilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato, ni te cuento lo que van a subir.