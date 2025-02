ARLEI Las Toscas: Peligran más de cien puestos de trabajo

El STIC (Sindicato Trabajadores Industria del Cuero), con sede central en la ciudad de Las Toscas, adelantaron que la situación laboral es sumamente compleja, con una crisis que se acrecienta y que la producción es cada vez menor.

La producción fue cayendo paulatinamente por un sinfín de factores que involucran a dicha industria, siendo que en el año 2.000, la producción era de alrededor de 10.000 cueros diarios, para luego ir bajando a 8500 cueros; años después a 7.500 cueros diarios, hace un par de años 6.500 cueros diarios, luego 4.800 cueros diarios y actualmente la curtiembre Arlei está produciendo 3680 cueros diarios, apenas el 33% de lo producido en la primera década del 2000, prácticamente con la misma cantidad de obreros en planta.

El titular del gremio, comentó que son alrededor de cien los obreros que deberían NO pertenecer más a la planta de trabajadores, además de ello, hay otro gran número de los mismos que deberían sufrir suspensiones rotativas en sus puestos laborales y como si eso fuera poco, el pago de los obreros, NO sería quincenal por ahora, como lo fue siempre, sino que se desdoblaría en pagos semanales, agregando a ello que el porcentaje en el aumento de los sueldos , según el sindicato, la empresa NO estaría en condiciones de aceptar, justamente debido a la gran crisis que atraviesa la misma.

Por otra parte, Las empresas curtidoras del país, en un comunicado oficial a la opinión pública, esgrimieron argumentos largamente repetidos por estos últimos:

«Las cámaras industriales que componemos la cadena de valor del cuero, queremos expresar nuestra preocupación por las medidas anunciadas por el gobierno nacional con respecto a la eliminación de las retenciones a la exportación del cuero salado, ya que eso permitiría que más del 50% de los cueros, los termine exportando el sector frigorífico en salado».

«Esto haría, por un lado, a quienes desde hace años le aportan valor al CUERO, un subproducto residual de la faena bovina transformándolos en un producto industrializado o manufacturas de alta calidad con reconocimiento internacional, y por el otro, a quienes solo pretenden maximizar sus ganancias vendiendo un commodity a costa de una cadena industrial que genera miles de puestos de trabajo».

Este conflicto continúa y lamentablemente preocupa y ocupa a toda una comunidad del norte de la bota santafesina, especialmente a la ciudad de Las Toscas.

