Michlig participó de la firma de convenios para construir otras 4 nuevas aulas en el Departamento San Cristóbal

En el marco del Programa “Abre Escuelas – 1000 aulas”, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó este martes convenios con 64 municipios y comunas para la construcción de 75 aulas en diferentes establecimientos escolares de los 19 departamentos, con una inversión del Gobierno provincial de más de 3.500 millones de pesos.

El senador Felipe Michlig acompañó a las autoridades provinciales y de las localidades de Ceres, Villa Saralegui y Moisés Ville del departamento San Cristóbal, que “en esta oportunidad se van a beneficiar con la construcción de 4 aulas en total con una inversión de 192 millones de pesos. (Cada aula demandará una inversión de 48 millones de pesos)”, detalló el representante departamental.

A su vez, el Senador Michlig adelantó que el 10 de diciembre se estará procediendo en la Licitación Pública de otras 7 aulas para el departamento San Cristóbal en el marco del Programa “Abre Escuelas – 1000 aulas”. Asimismo, en esa misma jornada se estará inaugurando 1 aula en Colonia Ana y otras 2 totalmente equipadas en Villa Trinidad.

“Otras 4 aulas nuevas para el departamento”

Del acto, desarrollado en el Salón blanco de Casa de Gobierno, también participaron -del departamento San Cristóbal- la Pte. del Concejo Deliberante de Ceres (en ejercicio de la intendencia) Romina Meshler, junto al Secretario de Gobierno Federico Uberti y la directora de la Esc. N° 453 de esa localidad Elina Avila. Además, el Pte. Comunal de Moisés Ville Marcelo Lind junto a la directora de la Esc. N° 462 Claudia Defagot; mientras que por Villa Saralegui estuvo presente el Interventor Comunal Jorge Piriz; quienes firmaron convenios para la construcción de aulas en las siguientes escuelas:

CERES (convenio 2 aulas): E.E.T.P Nº 453 Secundario

MOISES VILLE (convenio 1 aula): E.E.T.P Nº 274 Secundario

VILLA SARALEGUI (convenio 1 aula) Escuela Nº 6151 y NR Nº 3491 Inicial, Primario y Secundario.

“Serán 20 aulas nuevas en un año”

Por otra parte, el senador Michlig detalló -luego de una reunión con el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, José Goity, la Secretaría de Educación Carolina Piedrabuena y la Secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos María Martín-, que “con la confirmación de las 7 aulas que se licitarán el 10 de diciembre estaremos sumando 20 aulas nuevas para escuelas del departamento San Cristóbal, en el marco de este Programa Provincial”.

Al ser invitado a dirigir unas palabras en el acto del Salón Blanco Michlig, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó “los logros obtenidos en las diferentes áreas del Estado, particularmente en materia educativa, como la no repitencia, la mayor cantidad de días de clases, el incentivo a los docentes, y mejoras edilicias en las escuelas”.

Lineamientos fijados por el Gobernador

El gobernador al firmar convenios del programa 1000 Aulas señaló que “Vienen reformas más profundas en el sistema educativo, pero sí una escuela no tiene gas o pintura, todo se viene abajo. Por eso tenemos que trabajar para que la comunidad educativa tenga las condiciones adecuadas”, remarcó.

Durante el acto, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro señaló que “este programa surgió cuando debatíamos políticas públicas de educación y vimos que había que poner en orden un sistema donde el Estado invertía muchos recursos, pero el impacto en la calidad educativa no era el esperado; esto no era culpa de los maestros o directivos, era culpa de que había un sistema completamente desorganizado que no establecía claramente cuáles eran las prioridades”.

“Durante un año y medio recorrimos cada una de las regiones de la provincia; hicimos muchas reuniones con docentes para priorizar los aprendizajes y visitamos escuelas donde muchos directivos nos decían: ‘acá nos falta un aula’. Por eso invertimos en este programa y cubrir esta falencia”.

Vienen Reformas profundas

A continuación, Pullaro señaló que “vienen reformas más profundas en el sistema educativo, pero sí a una escuela le falta una lamparita, no tiene gas o pintura, todas las reformas que pretendamos hacer se vienen abajo. Por eso tenemos que trabajar mucho para que la comunidad educativa: chicos, chicas, maestros, asistentes escolares y directivos puedan tener las condiciones adecuadas”.

“Este año establecimos un objetivo de 250 aulas, y llegamos a las 333; el año que viene tal vez lleguemos a las 1000, que era la meta a cuatro años. Luego, el desafío serán las nuevas escuelas que tenemos que hacer en función del crecimiento poblacional de Santa Fe para, en tres años y siete días, que va a terminar nuestro mandato, dejar un mejor y fortalecido sistema educativo”, concluyó Pullaro.