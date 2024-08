Pullaro: “Al paro no se lo hacen al Gobierno de Santa Fe, se lo hacen a los chicos que pierden un día de clase”

En el marco de la negociación paritaria que el Gobierno de Santa Fe lleva a cabo con diferentes gremios y frente al anuncio emitido por el gremio docente Amsafe de un nuevo paro para el ¡miércoles 7 de agosto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una conferencia de prensa donde afirmó que “no esperábamos esta actitud del sindicato y de los sindicalistas”.

En ese sentido, el gobernador explicó que “entendemos, y así lo hicieron también otros gremios del Estado, que la propuesta realmente era superadora. La recomposición salarial a los empleados públicos, en lo que va del 2024, supera en 3 puntos a los índices de inflación, 82% a 79%. En el último trimestre, casi dos puntos más por encima de la inflación hemos recompuesto los salarios de los empleados públicos. A nivel nacional solamente se hicieron dos paros, pero es el paro número 13 que nos están haciendo los sindicalistas que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

En ese punto, hizo referencia al Programa Asistencia Perfecta y describió que “nosotros teníamos un ausentismo muy importante y con muchos controles logramos bajar el 70 % de las carpetas que fueron controladas y que había en la provincia de Santa Fe. Eso le molestó mucho a los gremios porque ellos entendían que era un derecho y para nosotros una persona que tiene una carpeta o que funda esa carpeta en algo que es irreal, no es un derecho, sino en definitiva termina resintiendo el sistema. Como no eran la mayoría, nosotros no vamos a discutir con los sindicalistas, que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

“Por eso -continuó-, no entendemos ni creemos que sea lo correcto que pongan a los chicos y a los padres en ese lugar, porque al paro no se lo hacen al gobernador Maximiliano Pullaro, al Gobierno de la provincia, se los están haciendo a los chicos que pierden un día de clase y este va a ser el décimo tercero en lo que va del año”, apuntó.

“Nosotros no vamos a permitir eso. Por supuesto que siempre vamos a reconocer el derecho de huelga, en este caso del sindicato de Amsafé. Quiero dejar en claro no son los docentes, no son los maestros; son los sindicalistas que se pliegan a una movilización a la que llama (Roberto) Baradel en el orden nacional y aquí no solo hacen la movilización, sino que además le agregan un paro. Por eso nosotros nos vemos obligados a descontar el día a todas aquellas personas que acaten lo que decidió el Sindicato de Amsafe”.

El Gobernador también detalló que aquellas personas que quieran ir a trabajar el día del paro “tienen todas las herramientas para hacerlo. Hemos diseñado un sistema en donde se informan las personas que van a trabajar, se les informan los cuerpos directivos y posteriormente eso también se va a informar a todos los padres y madres de la provincia de Santa Fe para que sepan cuáles fueron los docentes que se sumaron, de qué aula, de qué grado y de cada punto de la provincia de Santa Fe”.

Paro injusto

Seguidamente, Pullaro explicó que “reconocer el derecho a huelga es que todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, en función de lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución, tienen el derecho a huelga. Ahora, también el Gobierno tiene derecho a no pagarles a quienes no van a trabajar y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Reconocer el derecho a huelga significa que no habrá ningún tipo de persecución ni ningún tipo de sanción administrativa, pero eso a nosotros, como Estado, como gobierno, no nos obliga a pagarle el día. Día que se pare, día que se descuenta en la provincia de Santa Fe. Empleado público que pare, empleado público que no va a cobrar el día de trabajo. Máxime cuando estamos actualizando los índices de salario por encima del índice de inflación, con lo cual sentimos que el paro es totalmente injusto”.

AUDIO PULLARO

https://www.santafe.gov.ar/noticias/recursos/audios/2024/08/2024-08-05NID_280869O_1.mp3

“A nosotros un punto en una paritaria nos sale $ 40.000 millones al año; 40.000 millones son 8 escuelas, son 40 kilómetros de rutas, son todos los patrulleros que le compramos a la Policía de la Provincia de Santa Fe, es el doble de las ambulancias que vamos a comprar. Tenemos que gobernar para toda la sociedad de la provincia de Santa Fe, tenemos que hacer rutas, tenemos que comprar patrulleros, tenemos que comprar ambulancias, tenemos que hacer estos edificios para mejorar la calidad educativa, no sólo se nos pueden ir los recursos del Estado en pago a los empleados públicos”, finalizó el gobernador.