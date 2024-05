El Rabón: Denuncian a una docente por maltrato en un jardín

El viernes 17 de mayo de 2024, radicaron una denuncia penal contra una docente llamada Liliana, oriunda de Las Toscas, por maltratos a niños que concurren a la sala de 4 años de la Escuela Nº 513 «Domingo Faustino Sarmiento» de El Rabón.

Romina Borda, una de las denunciantes, madre de una niña que asiste a dicha sala, brindó su testimonio a ReconquistaHOY.

Tienen conocimiento que hacía semanas que venía maltratando a los niños: los ataba a la silla, les pegaba por las manos y no les daba la comida ni la leche que les correspondía, sino que éstos tenían que ir a cargarse agua en su vaso para tomar con pan, además que los retaba y, cuando los niños lloraban, ella prendía música.

A partir de esto, Romina contextualizó que los niños están «traumados», no quieren ir a la escuela y «ya hoy tienen otra conducta, se mean en la cama y usan pañales de vuelta; dejaron los pañales a los dos o tres años y ahora vuelven a usar».

Precisó que poseen muchas evidencias ya que dos madres asistieron a clase con sus hijos y fueron testigos de su accionar.

En un principio, dijo que la idea era determinar qué es lo que estaba ocurriendo, pero frente a tales hechos la grabaron a escondidas.

«A una mamá la sentaba en una esquina, no podía hablar ni atender al hijo, nada. Solamente era para que se adapte al nene, pero no se adaptaban a eso, porque ellos estaban recibiendo maltrato en la escuela», relató Romina.

Incluso, precisó que una de las madres vio en primera persona cómo la maestra maltrataba a su niño, «lo sentó en la silla, lo cazó mal del bracito y estuvo como dos semanas con dolor de brazo».

En ese momento, dijo que la madre quiso salir afuera pero la maestra «llaveó» la puerta, «no le dejaba salir a esa madre con un bebé en brazo, lo tironeaba al nenito y le decía que no, que no salga, hasta que (la madre) pudo salir y fue a la dirección, dio conocimiento de lo que estaba pasando y la directora decía que no puede ser».

Las madres no entienden por qué la maestra actuó de esta manera. Romina precisamente cree consumía alguna, teniendo en cuenta el testimonio de las mamás que estuvieron presentes, que la docente sospechosamente «se encerraba en una piecita como media hora».

Según han tomado conocimiento, la maestra tiene al menos 29 años y ya se comentaba de ella estas cosas, pero «nunca dieron para poder mandarla al frente». «Nosotros nos pusimos los pantalones y por nuestros niños estamos haciendo todo esto», afirmó Romina.

Asimismo informó que, desde hace 15 días, la maestra implicada no está concurriendo a trabajar, como así tampoco la directora, sino que está la vicedirectora a cargo.

