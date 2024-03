Villa Ocampo: Homenaje a un año del asesinato de Fernando Francovich

Este sábado 23 de marzo de 2024, se realizó un sentido acto homenaje en el ingreso principal de la ciudad de Villa Ocampo, sobre la avenida San Martín, frente a la oficina de turismo.

“A un año de aquella fatídica jornada del 21 de marzo de 2023, estamos aquí para conmemorar, recordar y continuar pidiendo justicia por mi hijo Fernando Iván Francovich, que fue asesinado por una banda de delincuentes en la provincia del Chaco, en la ruta nacional número 16, altura de Aviá Terai”, comenzó Mónica Corgniali, madre del camionero asesinado.

Fernando Iván Francovich, nació en la ciudad de Villa Ocampo, curso sus estudios iniciales y primarios en el Colegio Santísima Virgen Niña; el secundario lo hizo en la Escuela Técnica Nº 619, y el terciario en el Instituto Bonaldo, de la Ciudad de Avellaneda”.

La misa realizada fue muy significativa, porque además de recordar a Fernando Francovich de 33 años de edad que fue asesinado sin piedad, hace un año, se llevó a cabo en el inicio de la semana santa, horas antes del domingo de Ramos, donde la feligresía católica recuerda el sacrificio de Jesucristo Hijo de DIOS, que también fue crucificado a los 33 años de edad. El ambiente creado por quien ofició la misa y el sentimiento sincero de todos los que allí llegaron para acompañar a la familia de Fernando, hizo que se creara un clima muy especial; desde donde todos salimos convencidos que DIOS acompaña a la madre, padre, hermana y todos los que sufren por la ausencia física del joven camionero vilmente asesinado.

Mónica Corgniali, quien comenzó diciendo, “El jueves 21 de marzo de 2024, se cumplió un año del momento más TRISTE, DOLOROSO E INJUSTO que jamás imaginé tener que vivirlo. El ASESINATO de mi hijo FERNANDO IVAN FRANCOVICH ocurrido en la provincia del Chaco por una banda de delincuentes que le arrebataron la vida en un abrir y cerrar de ojos, arrebatando también parte de la nuestra. A partir de ese momento algo se derrumbó para siempre”, comenzó diciendo la señora Mónica Corgniali, al pie del oratorio de la virgen de Itatí, cuando ya terminaba la santa misa.

Además, agregó: “A partir de ese momento todo cambio y ya nada será igual, ya nada tendrá el mismo sentido, valor, porque pase lo que pase siempre me faltará ese pedazo. Todos sabemos que estamos de paso en esta vida, que nuestros hijos son un préstamo, hasta que el que nos lo regalo decida que ya cumplió su cometido. Y que de alguna manera sabemos que ese momento tarde o temprano llegara, más aun con el trabajo que FERNANDO hacia y amaba hacerlo, que por su profesión estaba en peligro mientras estaba en la ruta. Pero en la manera que paso con FERNANDO jamás lo imaginé, también sé que no soy la única que pasa por esta situación, porque lamentablemente somos muchas las mamás, las familias que estamos pasando por este dolor, por esta injusticia. No nos olvidemos de CARMEN ENCINA, que nunca se hizo justicia por su cruel asesinato”.

“Cuando paso lo de FER, cada vez que hable dije que ojalá que no haya más FERNANDOS, más familias destrozadas, pero parece que los que tienen que velar por nuestra seguridad están muy lejos de querer solucionar esto. Y lo más injusto aun es que después de tener que atravesar por éste momento, la JUSTICIA no existe, porque no quiere, no le interesa, o porque son parte de este sistema CORRUPTO que nuestro país vive desde hace años. PIDO A DIOS QUE ESTAS NUEVAS AUTORIDADES, QUE NUESTROS GOBERNANTES NOS TRAIGAN UNA VERDADERA JUSTICIA! UNA JUSTICIA EFICAZ QUE hagan lo necesario para que esto no pase nunca más. Gobernantes que antes de tener ese cargo eran un vecino más, pero se olvidan de donde vienen, de sus orígenes, el PODER los enceguece y no importa a quien aplastan o destruyen con tal de seguir en el poder”.

PROHIBIDO OLVIDAR… NO HUBO PELEA, LO EMBOSCARON…NO FUE UNA DESGRACIA, FUE UN CRIMEN…NO FALLECIO, LO MATARON…