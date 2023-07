Charo Mancini: «Defender las empresas y las fuentes de trabajo»

Las dos curtiembres mas grandes de Argentina se encuentran en la provincia de Santa Fe. Una de ellas es SADESA, en Esperanza, y la otra se encuentra en el norte de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Las Toscas.

En nuestra región está instalada hace más de 80 años la curtiembre Arlei, una empresa familiar que procesa aproximadamente el 25% del cuero vacuno de Argentina, y exporta sus productos a todo el mundo.

Hasta allí se dirigieron Charo Mancini, actual concejala de Las Toscas y precandidata a diputada provincial dentro de la lista que encabeza Clara García, y su compañero de banca, Iván Sánchez, quién va en busca de la reelección.

Fueron recibidos por Daniel Helman y Carolina Deán, con quienes recorrieron las modernas instalaciones de la empresa, una de las únicas en el rubro que cuenta con las certificaciones ISO 14001 y 50001 en material ambiental, además de poseer la planta de tratamiento de efluentes líquidos más grande de Sudamérica dentro del sector del cuero.

El motivo de la visita fue conocer desde adentro la fábrica y adentrarse en la realidad del sector, el cual emplea a 1300 personas de manera directa, provenientes no sólo de Las Toscas, sino también de Tacuarendí, San Antonio, Villa Guillermina, entre otros, y varios decenas más si tenemos en cuenta los contratistas.

Mancini expresó que “tenemos sensaciones encontradas. Por un lado, la industria del cuero no está pasando su mejor momento a nivel mundial, principalmente por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y claramente no es ajena a la situación del país. Nos contaban que están produciendo alrededor de 5000 cueros diarios, prácticamente la mitad de lo que usualmente fabricaban. Pero por otro lado nos encontramos con una empresa con gran compromiso social y diálogo, que está haciendo un esfuerzo conjunto con los trabajadores para no realizar despidos hasta tanto se normalice la situación.”

La curtiembre Arlei elabora productos de alta gama para empresas como Audi, Mercedes Benz, BMW, entre otros, en su principal curtiembre ubicada en la Las Toscas. Muy cerca se encuentra la segunda curtiembre, donde elaboran productos para calzado. Además, en la provincia de Salta tienen un tercer establecimiento, en el cual fabrican cuero para suelas, cinturones y talabartería.

Finalmente, Mancini hizo referencia a las dificultades de las empresas de la zona, que “están peleando desde hace tiempo para que desde el gobierno se reconozca la importancia y la frágil situación del sector, para poder acceder a beneficios o exenciones temporarias que contribuyan a que la empresa y los trabajadores pueden atravesar esta situación».

Y agregó: «Necesitamos en la provincia y en la legislatura gente que conozca y entienda las necesidades del norte. No podemos permanecer pasivos mientras se ponen en riesgo las empresas y las fuentes de trabajo de la región.”