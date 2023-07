Bonfatti instó a retomar políticas provechosas para el acceso a la vivienda

«Mucho podemos hacer desde la Legislatura santafesina para saldar una de las deudas sociales más grandes que tiene el país con su gente: el acceso al suelo y la vivienda». Así se manifestó Antonio Bonfatti, precandidato a diputado provincial por Acuerdo Progresista —del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe—, en un conversatorio realizado en Rosario para debatir la problemática.

Del encuentro participaron especialistas en la temática, el precandidato a senador provincial Miguel Cappiello, la precandidata a concejala Alicia Pino, y ex ministros santafesinos de los gobiernos del Frente, entre ellos Ángel Sciara y Antonio Ciancio, quienes señalaron que en Rosario se construyen casas o departamentos para no ser habitados, porque no se concibe la vivienda como un derecho social.

Al referir al acceso a la vivienda propia como una de las cuestiones prioritarias que el Estado debe resolver en favor de los sectores populares, Antonio Bonfatti recordó que, durante su Gobernación, la Provincia fue un actor clave en el diseño del programa Mi Tierra Mi Casa. «Demostramos que eso era posible; ahora desde la Legislatura impulsaremos la sanción de una ley para que ese programa pueda sostenerse en el tiempo, en todas las ciudades y pueblos de la provincia», explicó.

Mi Tierra Mi Casa, un ejemplo

Mi Tierra Mi Casa fue, a nivel provincial, un programa estratégico para promover el acceso a suelo urbanizado y vivienda. Según su esquema, el primer paso lo daba la Secretaría de Estado del Hábitat, al identificar suelo vacante en las cinco regiones del territorio santafesino —suelo muchas veces de propiedad comunal o municipal— y realizar allí obras de infraestructura necesarias para su urbanización.

Esos lotes, ya con servicios básicos, se ponían después a disposición de los interesados a través de un sorteo entre los aspirantes inscriptos, para que fueran adquiridos, siempre a valores muy por debajo de los indicadores de mercado. Con el lote en posesión, la construcción de las viviendas quedaba en manos de sus propietarios. Éstos podían optar por llevar adelante un proyecto independiente (sin financiamiento alguno) o bien seguir un esquema oficial, diseñado y sugerido por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Hacia 2015, el Estado santafesino ya contaba con dos mil parcelas para urbanizar y se proponía, en aquel entonces, duplicar esa cifra, convocando a propietarios privados dispuestos a vender tierras y asociarse en un esquema de articulación público-privada.

Mi Tierra Mi Casa fue desarrollado entre 2012 y 2019 y amplió el abanico estatal de soluciones habitacionales; así, en esquemas de gestión asociada, urbanizó terrenos con infraestructura y servicios básicos para su posterior venta a sectores sociales de ingresos medios y medio-bajos.

Estas operatorias urbanísticas ampliaron y facilitaron oportunidades de acceso a la vivienda, hoy ausentes en Santa Fe. «Este es otro plan que Perotti desmanteló, a pesar de los resultados positivos que estaba teniendo, como por ejemplo, entre tantos otros lugares, en el Parque Habitacional Ibarlucea», apuntó el ex gobernador.

«El acceso al suelo urbanizado sigue siendo hoy la dificultad más grande para resolver el tema de la vivienda propia y el Estado santafesino debe poner en marcha nuevamente un programa estratégico para reducir esa brecha de desigualdad social», subrayó ahora Bonfatti.