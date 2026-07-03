Villa Ocampo: Belén Zoloaga cuestionó la investigación administrativa y pidió fortalecer el control institucional

La concejal de Unión por la Patria analizó la actualidad del Concejo Municipal, defendió proyectos impulsados por su bloque y reclamó mayor transparencia en la gestión pública.

La concejal del bloque Unión por la Patria repasó en Modo Berni la agenda legislativa del Concejo Municipal de Villa Ocampo, defendió los proyectos impulsados por su espacio, cuestionó la investigación administrativa sobre una denuncia por presuntas irregularidades en el Municipio y destacó la importancia de fortalecer el acceso a la información pública y el trabajo conjunto con las instituciones.

En la tarde de este jueves 2 de julio, en el programa Modo Berni, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con la concejal Belén Zoloaga, integrante del bloque Unión por la Patria de Villa Ocampo, quien realizó un completo análisis sobre la actividad legislativa desarrollada en las últimas sesiones del Concejo Municipal y abordó diversos temas vinculados con la actualidad política e institucional de la ciudad.

Pedido de informes por la playa de estacionamiento para camiones

Uno de los primeros temas abordados fue la presentación de una minuta de comunicación solicitando información al Departamento Ejecutivo sobre el estado de avance de la playa de estacionamiento para camiones, una obra anunciada por el intendente Cristian Marega durante la apertura de sesiones y que aún no fue puesta en funcionamiento.

La edil explicó que el pedido responde a la preocupación de numerosos vecinos y transportistas, quienes reclaman una solución definitiva a la problemática del estacionamiento de camiones dentro del casco urbano.

«Se trata de una obra muy necesaria para Villa Ocampo. Existen ordenanzas que regulan la circulación, carga y descarga de camiones, pero muchas veces no pueden cumplirse porque todavía no está habilitado el predio destinado a ese fin», señaló.

Además, recordó que en reiteradas oportunidades se prometió la culminación de la obra y sostuvo que esperan conocer oficialmente cuál es el estado actual de los trabajos y si existe un cronograma concreto para su finalización.

Rechazo al dictamen sobre la investigación administrativa

Uno de los puntos más firmes de la entrevista estuvo relacionado con el proyecto de resolución presentado por el bloque Unión por la Patria, mediante el cual manifestaron su rechazo al dictamen elaborado por el Ejecutivo Municipal respecto de la investigación administrativa iniciada tras la denuncia formulada por una profesional de la ciudad.

Para Zoloaga, la investigación realizada «careció de transparencia» y no respondió a la gravedad de los hechos denunciados.

La concejal recordó que su bloque había solicitado oportunamente la conformación de una comisión investigadora para seguir el desarrollo del proceso, aunque esa iniciativa no prosperó.

«Consideramos que la investigación fue muy superficial. Se recopiló documentación, pero no hubo una verdadera investigación de fondo. Cuando se reconocen irregularidades y solamente se aplica un apercibimiento, entendemos que la sanción resulta insuficiente», expresó.

También cuestionó que el Ejecutivo no haya convocado al Concejo para participar del seguimiento de las actuaciones, tal como se había planteado inicialmente.

«Nosotros no somos jueces ni fiscales, pero sí tenemos la obligación de ejercer el control institucional y reclamar transparencia. Ese es el compromiso que asumimos con los vecinos», sostuvo.

Aunque el proyecto no obtuvo el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo, Zoloaga afirmó que para su bloque el tema «está lejos de darse por cerrado» y adelantó que continuarán analizando la documentación presentada y acompañando las actuaciones que pudieran desarrollarse en otros ámbitos judiciales.

Receso legislativo y trabajo en comisiones

La concejal explicó que el Concejo Municipal ingresó en el receso previsto por el reglamento interno, aunque aclaró que el trabajo legislativo continuará durante estas semanas mediante el estudio de expedientes y proyectos pendientes.

En ese sentido destacó la implementación de reuniones con funcionarios municipales para obtener información directa sobre distintas áreas de gobierno.

Entre ellas mencionó la visita de autoridades de APRECOD, quienes brindaron detalles sobre el funcionamiento del organismo, su estructura, cantidad de usuarios atendidos y el presupuesto disponible.

Según explicó, estas reuniones permiten que los concejales puedan ejercer un mejor control de la gestión y responder con mayor precisión a las inquietudes planteadas por la comunidad.

Banco de Tierras, asistencia social y maquinaria municipal

Durante la entrevista también se abordaron las reuniones mantenidas con la secretaria de Gobierno, Luciana Luque, quien respondió consultas vinculadas con el funcionamiento del Banco de Tierras, la entrega de terrenos sociales y la creciente demanda de módulos alimentarios en el contexto económico actual.

Asimismo, Zoloaga hizo referencia a un pedido de informes impulsado por su compañero de bloque Diego Bajú para conocer el estado de funcionamiento de las motoniveladoras y otras maquinarias municipales.

Indicó que una de las máquinas fue reparada por personal del propio municipio, mientras que otra presenta un costo de reparación muy elevado, motivo por el cual el Ejecutivo analiza distintas alternativas para resolver la situación.

Acceso a la información pública

Uno de los proyectos destacados por la concejal fue la reciente aprobación de la Ordenanza de Acceso a la Información Pública, iniciativa impulsada por Unión por la Patria y acompañada por el resto de los bloques tras incorporar algunas modificaciones.

Zoloaga explicó que la norma busca garantizar el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información pública relacionada con la administración municipal, siempre respetando las limitaciones previstas para datos sensibles.

«La transparencia fortalece las instituciones. Queremos que cualquier vecino pueda acceder a información pública de manera sencilla, mediante un procedimiento claro y dentro de plazos establecidos», afirmó.

Además, adelantó que el bloque continúa trabajando en un proyecto integral de digitalización de la documentación administrativa, acompañando el proceso de modernización impulsado por la provincia.

Comisiones vecinales y participación ciudadana

Otro de los temas analizados fue el proceso de conformación de nuevas comisiones vecinales.

Zoloaga destacó el papel que cumplen estas instituciones como nexo entre los vecinos y el Concejo Municipal, aunque explicó que solicitaron precisiones respecto de la conformación de la comisión vecinal del barrio Campo Norte debido a algunas inconsistencias detectadas en la documentación remitida.

Según indicó, una vez subsanadas esas observaciones, el expediente podrá continuar su trámite normal.

Integración regional y desarrollo

Consultada sobre el proceso de integración que Villa Ocampo desarrolla con Bella Vista y otras localidades, la concejal manifestó su respaldo a todas las iniciativas que impliquen crecimiento para la región.

Valoró especialmente las reuniones mantenidas por autoridades locales con funcionarios provinciales y consideró que todo proyecto destinado a mejorar la infraestructura y potenciar el desarrollo regional debe contar con el acompañamiento institucional.

El Campeonato Argentino de Vóley, motor económico y social

En otro tramo de la entrevista, Zoloaga se refirió a la realización de una nueva edición del tradicional Campeonato Argentino de Vóley, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Villa Ocampo.

Destacó el impacto económico que genera sobre la actividad comercial, hotelera y gastronómica de la ciudad, además del enorme trabajo que realizan las instituciones organizadoras.

«Es un orgullo que Villa Ocampo siga siendo reconocida como la Capital Nacional del Vóley. Estos eventos movilizan la economía local y fortalecen nuestra identidad. Hay que acompañarlos y seguir apostando a su crecimiento», expresó.

Construcción política y trabajo regional

Finalmente, la edil explicó cómo viene trabajando el bloque Unión por la Patria junto a profesionales, asesores y militantes que colaboran en la elaboración de proyectos legislativos.

También destacó la conformación del espacio regional «Norte Emergente», integrado por concejales de distintas localidades del norte santafesino, cuyo objetivo es intercambiar experiencias legislativas y promover iniciativas comunes.

Según explicó, el grupo mantiene un vínculo permanente con la diputada nacional Florencia Carignano y distintas organizaciones provinciales, buscando fortalecer el trabajo político y legislativo de cara a los desafíos futuros.

Antes de despedirse, Belén Zoloaga agradeció el espacio brindado por Modo Berni y reafirmó el compromiso de continuar trabajando desde el Concejo Municipal con una agenda centrada en el control de la gestión pública, la transparencia institucional y la búsqueda de respuestas para las demandas de los vecinos de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré