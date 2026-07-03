En la sesión del jueves 2 de julio, la Cámara Alta santafesina votó por unanimidad el proyecto de ley del SENADOR ORFILIO MARCÓN, por la cual la provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional 27.072 de Trabajo Social, y ahora pasa a Diputados para su tratamiento.

En las ciudades de Santa Fe y Rosario funcionarán dos colegios de profesionales del trabajo social. Tendrán a su cargo el contralor del ejercicio profesional y el otorgamiento de las matrículas. Asimismo, se asegura la continuidad de los títulos de pregrado, vinculados al trabajo social en instituciones educativas radicadas en la provincia de Santa Fe.

Como así también, las licenciaturas en trabajo social, y la inscripción en cada categoría, habilitando el ejercicio de las funciones, actos, e Incumbencias, correspondientes al título que posean y/o se otorguen.

El SENADOR MARCÓN señala entre otros aspectos, que el trabajo social garantiza el acceso a los derechos humanos, y a la vez, propicia la construcción de ciudadanía.