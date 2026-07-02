Santa Fe adquirió ocho embarcaciones para reforzar la respuesta ante emergencias y la protección ambiental

La incorporación, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco del Proyecto Biodiversidad para la Acción Climática, permitirá ampliar el control sobre ríos, islas y humedales y mejorar la capacidad operativa del Estado frente a contingencias.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles ocho nuevas embarcaciones destinadas a fortalecer las tareas de Protección Civil y del sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas. El acto se realizó en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe y fue encabezado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; la vocera provincial, Virginia Coudannes, y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.



La incorporación de este equipamiento demandó una inversión de 349.680.000 pesos y forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la gestión integral del riesgo, optimizar la capacidad operativa de Protección Civil y consolidar las políticas de conservación del patrimonio natural santafesino.

Un Estado mejor preparado

Las nuevas embarcaciones permitirán ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las tareas de control, vigilancia y conservación en ríos, islas y humedales de la provincia, reforzando la presencia del Estado en territorios de alto valor ambiental.



Durante la presentación, Estévez afirmó que “la Provincia de Santa Fe se está preparando para el presente, pero también para el futuro con la incorporación de estas ocho embarcaciones”. Explicó que cinco de ellas serán destinadas al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y las tres restantes a la Secretaría de Protección Civil.



El ministro señaló que las embarcaciones asignadas a Ambiente permitirán “fortalecer el control de las áreas naturales protegidas y de nuestro río, que recorre más de 800 kilómetros de norte a sur, donde necesitamos una mayor presencia para las tareas de fiscalización y control de la pesca”.



Asimismo, indicó que las unidades destinadas a Protección Civil serán utilizadas para reforzar las acciones preventivas que la Provincia desarrolla frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.



En ese marco, destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno Provincial: “El gobernador Maximiliano Pullaro nos pide abordar estas políticas con la mayor coordinación posible, trabajando de manera conjunta con los gobiernos locales para garantizar una respuesta eficaz en todo el territorio santafesino”, sostuvo.



Las ocho embarcaciones tipo Tracker, equipadas con motores de 90 HP, fueron adquiridas mediante la Licitación Pública Internacional Nº 03/2025, en el marco del Proyecto Biodiversidad para la Acción Climática.

Un equipamiento estratégico

Por su parte, Bastia aseguró que al asumir la actual gestión “encontramos estas áreas desprotegidas y sin inversión; no había equipamiento para controlar el río”. Y añadió: “Hoy vivimos un momento de gran satisfacción al poner a disposición de Protección Civil un equipamiento que era muy necesario”.



El ministro explicó además que la Provincia trabaja de manera permanente junto a los gobiernos locales en el marco del Comité Operativo de Emergencia. “Estamos acompañando a municipios y comunas en las tareas de limpieza de cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje para llegar en las mejores condiciones ante un eventual fenómeno de El Niño”, indicó.



A su turno, Escajadillo destacó que las nuevas unidades “estarán destinadas a ayudar a la gente”. Precisó que serán utilizadas por los brigadistas para combatir incendios en las islas, acceder a zonas de difícil ingreso por vía terrestre y realizar evacuaciones de familias durante situaciones de emergencia. Además, subrayó que las embarcaciones cuentan con el espacio y las condiciones necesarias para el traslado seguro de personas en contextos de contingencia.