Jorge Ale defendió la gestión provincial y reflexionó sobre el futuro de Santa Fe

El presidente comunal de San Antonio de Obligado analizó la reforma constitucional santafesina, defendió la limitación de las reelecciones, habló sobre el empleo público, la crisis económica, el futuro de la educación y convocó a los festejos por un nuevo aniversario de la localidad.

Durante una extensa entrevista concedida al programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Ale, realizó un profundo análisis sobre la actualidad política, económica y social de la provincia y del país. También repasó la realidad de las pequeñas localidades del norte santafesino, reflexionó sobre el funcionamiento del Estado y dejó definiciones sobre la reforma constitucional, la reelección de autoridades y los desafíos que enfrenta la dirigencia política.

En el inicio del diálogo, Ale sostuvo que el objetivo de cualquier gestión debe ser trabajar para que la comunidad valore los resultados obtenidos, más allá de los nombres propios.

«Uno trabaja para hacer bien las cosas y que la gente vuelva a elegir un proyecto de gobierno. Después será el equipo quien decida quién es el mejor candidato», afirmó.

Reforma constitucional y reelección

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la reciente reforma constitucional de Santa Fe, que establece límites a las reelecciones de presidentes comunales e intendentes.

Ale consideró que el nuevo esquema representa un avance institucional porque permitirá la continuidad de proyectos sin perpetuar dirigentes en el poder.

«Es positivo que exista la posibilidad de una sola reelección. Eso obliga a hacer una buena primera gestión y también a formar equipos capaces de continuar un proyecto», expresó.

En ese sentido, remarcó que las comunas dejarán de enfrentar procesos electorales cada dos años, lo que permitirá concentrar mayores esfuerzos en la gestión.

Un Estado con límites

Durante la entrevista también planteó la necesidad de establecer reglas claras respecto al crecimiento del empleo público.

Según explicó, muchas administraciones incorporan personal sin planificación, trasladando luego esa carga económica a las gestiones siguientes.

«Si un municipio recibe diez empleados de planta, no debería entregar cuarenta. Hay que establecer límites porque gobernar también implica administrar con responsabilidad», sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció la compleja realidad del norte santafesino, donde muchas veces los municipios terminan siendo la única fuente laboral disponible.

«No existe demasiado trabajo privado en nuestra región y eso obliga a las comunas a generar empleo eventual para muchas familias. Es una realidad que todos conocemos.»

Educación y cultura del esfuerzo

Otro de los temas abordados fue la transformación social ocurrida durante las últimas décadas.

Ale advirtió que el país necesita recuperar la cultura del esfuerzo y fortalecer la educación como herramienta de desarrollo.

«Queremos que nuestros hijos sean como Messi, pero muchas veces no estamos dispuestos a exigirles el sacrificio y la disciplina que él tuvo para llegar donde llegó.»

En esa línea sostuvo que tanto el Estado como las familias tienen responsabilidades compartidas en la formación de las nuevas generaciones.

«Durante muchos años el Estado quiso resolver todos los problemas sin enseñar que el esfuerzo también es parte del crecimiento. Esa lógica terminó trasladándose a la vida cotidiana.»

La situación económica

Consultado sobre el presente económico, el presidente comunal reconoció que 2026 representa uno de los años más difíciles desde que asumió funciones.

«En quince años de gestión este es, sin dudas, el año más complicado en materia económica», afirmó.

Ale explicó que la caída del consumo afecta directamente a comerciantes y productores y recordó que la provincia de Santa Fe dejó de recibir una importante cantidad de recursos provenientes de la coparticipación nacional.

«No hay comerciante que hoy diga que la situación es buena. Todos sienten el impacto de la baja en el consumo.»

Respaldo al gobierno provincial

En el plano político, el dirigente ratificó su respaldo al gobernador Maximiliano Pullaro y manifestó su deseo de que el frente oficialista continúe gobernando la provincia.

«Estamos trabajando para que Unidos siga gobernando Santa Fe. Creemos que el norte santafesino volvió a ser escuchado y eso se refleja en obras que hacía muchos años esperábamos.»

Entre ellas destacó la construcción de infraestructura vial y puentes que fortalecerán la integración regional.

Invitación al aniversario de San Antonio de Obligado

Antes de finalizar la entrevista, Jorge Ale invitó a vecinos de toda la región a participar de los festejos por el aniversario de San Antonio de Obligado, que tendrán lugar el sábado 4 de julio en la Plaza San Martín.

La celebración comenzará a las 17 horas y contará con la participación de artistas locales, la actuación del Grupo Contacto, feriantes, instituciones y servicio de gastronomía.

«Queremos que sea una gran fiesta para compartir en familia. Todas las instituciones que quieran participar serán bienvenidas y podrán instalar sus puestos sin costo», concluyó.

Gentileza: Antonio Paré