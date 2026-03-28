Transición energética: Santa Fe apunta a capitanear el modelo de desarrollo futuro

Los avances se dieron de la mano de la Mesa de Transición Energética que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese marco, la Provincia dio un paso adelante en la posibilidad de gestionar el crecimiento de la demanda de energía de manera eficiente y con la incorporación de tecnología.

En el marco de las mesas productivas que tiene en funcionamiento el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, en estos días se empezó a definir el plan de desarrollo energético de cara a los próximos años, para atender el crecimiento de la demanda energética y apuntalar el servicio en zonas más alejadas.



El propio ministro Gustavo Puccini destacó “este espacio de trabajo donde tenemos integrados a más de 120 empresas del sector, representantes de Universidades, científicos e inversores privados. Acá queremos disputar un partido que nos va a posicionar a la vanguardia del desarrollo energético”.



La mesa de Transición Energética, encabezada por la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia, Cecilia Mijich, realizó un balance de las políticas públicas llevadas adelante en estos años de gestión y las buenas prácticas con energías renovables implementadas en los sectores productivos. “Fue una jornada importante en términos de construcción de un plan de futuro para la provincia y de generación de una hoja de ruta para los próximos años en un tema en el que Santa Fe fue siempre pionera. Repasamos las herramientas financieras de créditos verdes, que cuentan con bonificación de tasa en las entidades financieras”.



“Santa Fe se caracterizó siempre por demostrar que estaba a la vanguardia en materia de innovación, tecnología y energías renovables. Hoy queremos reafirmar nuestra identidad y avanzar en incorporación de tecnologías, escuchar a los privados -sean locales o extranjeros- para ir en pos de eficientizar el consumo pero también para poder dotar a la provincia de infraestructura moderna” remarcó el ministro Puccini.



Inversiones y desarrollo

En los últimos días, Enerfe (Empresa Provincial Santa Fe Gas y Energías Renovables) presentó a un potencial socio estratégico como Genamex para dar a conocer el desarrollo e implementación de infraestructura energética de nueva generación en Argentina. Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe, explicó que “estamos explorando la posibilidad de recibir inversiones vinculadas a desarrollos con hidrógeno verde. En ese sentido, distintas empresas se reunieron con representantes de Genamex y explicaron que la tecnología que ofrecen fue desarrollada y probada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y pretende transformar la competitividad industrial de la provincia”.



Durante la jornada varias empresas tuvieron rondas de vinculación para conocer detalles de esta tecnología. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo dieron cuenta que hay más de ocho empresas que tendrán reuniones en sus locaciones para analizar el desarrollo, entre ellos varios puertos y empresas de alto consumo energético.



En tanto, Enerfé, consideró que “uno de los puntos importantes para el sector industrial es que se trata de unidades modulares y escalables, de entre 50 kWh, aptas para clínicas, pequeñas industrias o nodos rurales, hasta más de 100MWh capaces de estabilizar nodos del sistema interconectado nacional.



Esto significa que tanto una empresa mediana del cordón industrial del gran Rosario como terminales portuarias o una agroindustria en el norte provincial pueden acceder a la misma tecnología, dimensionada a medida a su consumo real, sin sobredimensionar la inversión.