Ante la retracción de Nación, Santa Fe refuerza su sistema de salud con fondos propios

En un contexto de creciente demanda y reducción de provisión nacional de medicamentos e insumos, el Gobierno de Santa Fe despliega una estrategia para sostener y fortalecer el sistema público de salud con recursos propios.



Según datos del Ministerio de Salud, durante 2025 el sistema público santafesino registró 13.588.776 atenciones a 1.863.160 personas. De ese total, el 72 % correspondió a pacientes sin obra social (9.770.846 prestaciones), mientras que el 28 % restante (3.817.930) fueron personas con cobertura, incluyendo un 25,2% vinculado a PAMI.



La ministra de Salud, Silvia Ciancio, definió el escenario como “inédito” y explicó que la Provincia debió responder a recortes y a una provisión irregular por parte de Nación. “No hubo anuncios formales ni planificación previa; desde 2024 enfrentamos esta situación”, señaló. Aun así, destacó que el sistema de salud de Santa Fe “sigue dando respuestas” y que incluso es elegido por pacientes de otras jurisdicciones.



En esa línea, remarcó que en 2025 se realizaron 6.000 cirugías más que en 2024, en hospitales públicos provinciales y que el 60 % de los nacimientos ocurre en el ámbito estatal. Además, subrayó el rol clave del sistema público en el territorio: solo 48 de las 365 localidades cuentan con efectores privados con internación.

La retracción nacional, en cifras

Uno de los principales desafíos que afronta el sistema de salud público de Santa Fe es la discontinuidad de envíos de medicamentos esenciales, tratamientos de alto costo, insumos de salud sexual y reproductiva, y terapias para pacientes trasplantados y oncológicos.



En el caso del programa Remediar, Santa Fe recibió en 2025 un 55,25 % menos de tratamientos que en 2024 (922.426 contra 2.061.422). Para compensar esa caída, la Provincia adquirió y distribuyó 5.527.625 tratamientos, con una inversión superior a $ 7.400 millones y un ahorro estimado del 87 % gracias a compras centralizadas.



En lo que va del año, además, se adjudicó una nueva compra de medicamentos esenciales por más de $ 17.600 millones, que incluye insumos de salud sexual y psicotrópicos.

Pacientes críticos: trasplantes y cáncer

La reducción de envíos también impactó en pacientes trasplantados: Nación disminuyó un 40 % la provisión de medicación, por lo que la Provincia garantizó los tratamientos de 543 pacientes, con una inversión superior a $3.000 millones entre 2025 y 2026.



“Ante la incertidumbre y los incumplimientos, la Provincia interviene con procesos de compra para asegurar la continuidad de los tratamientos”, explicó el secretario de Administración, Guillermo Álvarez.



En el caso de pacientes oncológicos, el Banco Nacional de Drogas Especiales rechazó el 63% de los pedidos: de 3.990 solicitudes, 2.525 no fueron enviadas o llegaron incompletas. Frente a esto, Santa Fe invirtió el año pasado más de $950 millones, logrando un ahorro del 92% mediante compras centralizadas.

Falta de insumos y cobertura

También persisten demoras en el programa Incluir Salud. Como ejemplo, se mencionó el caso de un santafesino de 45 años, con hemofilia, atendido en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, cuyo tratamiento con Factor VIII fue cubierto por la Provincia con una inversión de $606 millones tras la negativa nacional.



A esto se suma que el 86 % de los subsidios solicitados a la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria (Dinadic) no fueron entregados en 2025.



En salud sexual y reproductiva, durante el último año no se recibieron preservativos ni test de embarazo, y la provisión de anticonceptivos cayó un 64 % respecto de 2023. Para cubrir esa brecha, la Provincia destinó $ 2.795 millones.

Presupuesto y estrategia

De cara a 2026, el presupuesto provincial en salud contempla $50.000 millones, con partidas destinadas a la compra de medicamentos oncológicos y de alto costo por más de $15.000 millones.



Ciancio remarcó que la política de compras centralizadas resulta clave para sostener el sistema. “Si no hubiésemos avanzado en esta estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy no podríamos garantizar la provisión de medicamentos. Los santafesinos encuentran respuesta en el sistema provincial porque lo que Nación nos quita, la Provincia lo da”, concluyó.