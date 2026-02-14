Pullaro: “En dos años terminamos e inauguramos 24 escuelas en la provincia de Santa Fe”

El gobernador santafesino inauguró el nuevo edificio de la Escuela Nº 238 de Venado Tuerto, el tercero de los siete establecimientos que la Provincia prevé habilitar este año antes del inicio del ciclo lectivo. Además, recorrió y licitó obras en Rufino y suscribió aportes para obras en Gödeken, en el departamento Caseros.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 238 “Dr. Ricardo Torres Blanco”, situado en la intersección de las calles San Lorenzo y Turner, en Venado Tuerto, departamento General López.



Durante la recorrida, el mandatario subrayó el ritmo de ejecución de la infraestructura educativa: “Nos comprometimos a inaugurar siete escuelas antes de que empiece el ciclo lectivo y ya las estamos inaugurando. En lo que va de la gestión, terminamos e inauguramos 24 escuelas en la provincia de Santa Fe. De aquí a 2027 vamos a inaugurar 54 escuelas más”. Vale recordar que la semana pasada Pullaro inauguró un jardín de infantes en Salto Grande (Iriondo) y otra escuela en Tortugas, departamento Belgrano.



Pullaro enmarcó la obra de Venado Tuerto en una estrategia integral orientada a mejorar las condiciones de aprendizaje. “Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta obra, que tiene que ver con la calidad educativa. No solo hemos construido escuelas nuevas, sino que además levantamos 576 aulas en el marco del Programa 1000 Aulas”, señaló. Asimismo, precisó que, a través del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), se realizaron 4.000 intervenciones en más de 2.600 edificios del sistema educativo provincial. “Esas acciones permiten que la infraestructura esté en mejores condiciones y que los aprendizajes se consoliden”, añadió.



El gobernador vinculó la inversión en arquitectura escolar con los resultados pedagógicos. Indicó que la prueba provincial de fluidez lectora, aplicada por segundo año consecutivo, mostró una mejora del 23 % en los cursos iniciales. “Un chico que no sabe leer ni escribir no puede incorporar conocimientos. Por eso la infraestructura y las políticas educativas deben ir de la mano”, afirmó.



Participaron también de la actividad los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Educación, José Goity; de Economía, Pablo Olivares; de Salud; Silvia Ciancio; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; la senadora departamental, Leticia Di Gregorio; los diputados Sofía Galnares y Leonardo Calaianov; entre otras autoridades de la ciudad y la región. También estuvo la directora del establecimiento, Claudia Alzogaray, quien dijo que el edificio inaugurado “no es solo una obra de infraestructura, sino también el resultado de una historia de lucha, de espera y de perseverancia” y que “nada de esto hubiera sido posible sin la decisión del gobierno provincia de Santa Fe”.



Detalles del nuevo edificio

El nuevo edificio se desarrolló íntegramente en planta baja y cuenta con una superficie cubierta de 1.385 metros cuadrados y semicubierta de 332. Dispone de hall de ingreso, salón de usos múltiples (SUM), depósito, cantina, centro de recursos multimediales, galería y patio. Incluye siete aulas, taller-laboratorio, aula taller, núcleo sanitario, preceptoría, dirección, vicedirección, secretaría, salas de espera y de reuniones, además de office.



El establecimiento está equipado con mobiliario completo, aire acondicionado y calefacción, y permitirá que 400 estudiantes inicien el ciclo lectivo 2026 en un espacio propio.



El proyecto original data de 2004 y fue retomado y posteriormente paralizado en los periodos 2014-2015 y 2021-2022 por falta de financiación nacional. Hasta ahora, la escuela funcionaba en otros establecimientos. La última etapa de trabajos se reinició el 15 de enero de 2025, con un avance del 40 %. La actual gestión provincial decidió concluirla con recursos propios. El monto redeterminado total de la obra asciende a $ 1.841.550.963,07.

Obras en Rufino



Previamente, el gobernador participó en Rufino, junto al intendente Natalio Lattanzi, de la licitación de 25 viviendas, con un presupuesto oficial de $ 2.483.510.914,49, para la cual se presentaron cinco empresas. También firmó el acta de inicio para la rehabilitación de obras cloacales, con una inversión de $ 4.177.183.407.



Antes, en Gödeken, departamento Caseros, el gobernador suscribió un compromiso de aportes con el intendente Juan Sebastián Rucci, en el marco del Programa de Obras Urbanas. El acuerdo contempla la construcción de un playón deportivo, parrilleros públicos y un espacio para la Feria de Emprendedores, que ejecutará el municipio durante el presente año.

