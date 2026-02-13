Ruta 11: Scarpin presentó pruebas ante la Justicia y pidió obras urgentes

El diputado provincial incorporó al amparo una constatación notarial que certifica el deterioro de la Ruta Nacional 11 entre Reconquista y Calchaquí. Solicitó inspección técnica, cronograma verificable y medidas inmediatas de seguridad vial.

En el marco del amparo que tramita ante la Justicia Federal de Reconquista, Dionisio Scarpin presentó un acta notarial que certifica el deterioro del tramo de la Ruta Nacional 11 entre los kilómetros 668 y 764, que atraviesa las zonas de Malabrigo y Calchaquí. La constatación incorpora fotografías y deja constancia de baches activos, reparaciones defectuosas, desniveles peligrosos y banquinas con escasa visibilidad por los pastizales altos.

“Lo que pedimos es algo simple y concreto: que la ruta esté en condiciones seguras. Si hubo trabajos, tienen que notarse en el asfalto y en la señalización. Y si todavía faltan, necesitamos un plan claro que diga qué se va a hacer y cuándo”, expresó Scarpin.

Ruta Nacional 11 KM 741



Según el acta, persisten sectores con deterioro significativo que obligan a maniobras riesgosas y aumentan la posibilidad de siniestros. Frente a esta situación, el legislador solicitó al juez que disponga una inspección judicial o pericia técnica en el tramo señalado, y que se intime a Vialidad Nacional a presentar un plan detallado con plazos verificables.

“Cada viaje por la Ruta 11 tiene que ser un traslado seguro, no una preocupación. Con mantenimiento sostenido, señalización adecuada y control de obra, el riesgo baja. No estamos pidiendo nada extraordinario: estamos pidiendo condiciones básicas para cuidar la vida de quienes la transitan todos los días”, sostuvo.

Además, pidió que mientras se ejecuta el plan de obras se adopten medidas preventivas inmediatas: reparación urgente de los baches más profundos, mejora de banquinas y señalización visible y permanente. “Detrás de cada bache hay una familia que viaja con miedo. Nuestra responsabilidad es insistir hasta que la ruta esté en condiciones seguras y transitable como corresponde”, afirmó Dionisio Scarpin.