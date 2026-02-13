Gisela Scaglia: «La ley permite que menores desde los 14 años respondan penalmente por sus delitos»

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a 14 años. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora deberá ser tratado por el Senado.

Durante su intervención, la ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada, Gisela Scaglia, afirmó: “Si la ley sale, no es el logro de un partido político ni de un gobierno; es el logro de muchos argentinos que hace años reclaman que el régimen penal juvenil en la Argentina cambie”.

En relación al eje central de la norma, sostuvo: “Aquel menor que ocasiona un delito con conciencia debe responder por él. La edad no puede borrar la responsabilidad cuando el hecho está comprendido y querido. Si hay delito grave, hay pena”.

Desde la mirada santafesina, remarcó el impacto que la ley puede tener frente al narcotráfico: “Desde la mirada que tenemos los santafesinos, esta ley probablemente sea un resguardo para que a muchos chicos los narcos no los vayan a agarrar. Y eso creo que es un punto favorable de la ley, porque la imputabilidad hace que a muchos chicos, por no ser punibles, los narcos no los agarren y los salvemos”.

Al mismo tiempo, advirtió que el problema no se resuelve únicamente con el cambio legal: “No se resuelve el tema que nos toca atravesar en materia de seguridad con represión o con ‘fuerza, más fuerza, más fuerza’. Obviamente hay que tener inversión social”.

En ese sentido, destacó la experiencia de Santa Fe en los barrios más afectados por la violencia: “Decidimos intervenir con un programa que es Intervención Barrial Focalizada, casa por casa, persona por persona, situación por situación”.

El proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado de la Nación.