Peralta impulsa un límite a los nombramientos y gastos políticos

Mediante un proyecto de ley, el diputado Emiliano Peralta busca poner un límite a los nombramientos netamente políticos y, por ende, al gasto que ello implica. “Toda administración necesita hacer nombramientos políticos: ministros, secretarios, subsecretarios, directores y asistentes técnicos en Ministerios, Secretarías, entes autárquicos y descentralizados, así como empresas y sociedades del estado. De eso no hay duda. Ahora bien, también hemos detectado que muchas veces los nombramientos políticos sirven únicamente al propósito de mantener militancia paga o para afianzar relaciones políticas. Esto último no puede pasar”, señaló el Legislador.

En el proyecto de ley se prevén dos cuestiones: dar publicidad a las designaciones del personal político (es decir, todo aquel que no es personal permanente y que no ingresa por concurso público de antecedentes) y establecer un límite a la cantidad.

En cuanto a la publicidad, Peralta manifestó que “se propone crear un registro público al que cualquier santafesino pueda ingresar para consulta en la web oficial de la Provincia y ver los nombres y apellidos del personal contratado, la categoría, en qué dependencia dice trabajar, cuándo fue nombrado y mediante qué forma y la categoría salarial.”

En lo que hace al límite a la cantidad de designaciones políticas, el proyecto fija un tope en el 0,5% del personal permanente de la administración pública. El Diputado afirmó que “Según datos que se dieron a conocer públicamente, la gestión anterior (Perotti gobernador) contó con poco más de 600 designaciones políticas. Este gobierno, sin embargo, según presupuesto aprobado para el año 2026, ascendió a 2.746 cargos políticos. Por eso es que queremos que, como política de estado, Santa Fe tenga un tope máximo de nombramientos políticos que resulta de aplicar ese porcentaje a la planta estatal permanente, arrojando una cifra absolutamente suficiente para cumplir con los objetivos de la administración pública y, a la vez, tender a la eficiencia del gasto público.”

En otro orden de ideas, el proyecto menciona en su artículo 5 que toda designación en violación de las previsiones del texto propuesto serán “nulas de nulidad absoluta” y que el registro se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, el que deberá custodiar, auditar y certificar trimestralmente el registro en cuestión (artículo 6).

Peralta finalizó diciendo que “es hora de cumplir con la manda constitucional de tener un estado eficiente y austero, y para ello hay que controlar el gasto político como primera variable de ajuste.”

Proyecto de Ley