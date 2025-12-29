Scarpin se reunió con Patricia Bullrich para abordar la situación de seguridad y justicia en el norte santafesino

El diputado provincial Dionisio Scarpin mantuvo una audiencia de trabajo en Buenos Aires con la senadora nacional Patricia Bullrich, en la que analizaron la situación de las fuerzas de seguridad nacionales que operan en el norte de la provincia de Santa Fe y los principales desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad y justicia.

Durante el encuentro, Scarpin remarcó la importancia de profundizar las políticas de combate al narcotráfico, y destacó el rol estratégico que cumple el norte santafesino por su extensión territorial y ubicación geográfica. En ese marco, se abordó la necesidad de fortalecer la presencia y los recursos de las fuerzas federales, así como de consolidar un trabajo coordinado entre los distintos organismos del Estado.

Asimismo, el legislador hizo hincapié en la importancia de contar con una Justicia Federal plenamente operativa, y planteó la necesidad de cubrir con mayor rapidez las vacantes previstas en la Ley de Fortalecimiento de la Justicia, aprobada en 2023, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar respuestas más ágiles frente a los delitos federales.

Al finalizar la reunión, Scarpin valoró el encuentro como parte de una agenda de gestión permanente, y destacó la importancia de mantener el diálogo con referentes nacionales para defender los intereses del norte santafesino, fortalecer la lucha contra el narcotráfico y avanzar en políticas públicas desde una mirada federal.