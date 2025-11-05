Avanzan las capacitaciones en IA en escuelas del norte santafesino

El programa impulsado por el diputado Dionisio Scarpin ya alcanzó a diez escuelas de los departamentos General Obligado y Vera, capacitando a docentes y estudiantes en el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial. Las actividades continúan y las instituciones interesadas pueden inscribirse.

En el marco del programa de alfabetización en inteligencia artificial impulsado por el diputado provincial Dionisio Scarpin, continúan las capacitaciones en escuelas de los departamentos General Obligado y Vera. La iniciativa busca acercar herramientas digitales a estudiantes y docentes, con un enfoque práctico y accesible para que la IA se incorpore al trabajo cotidiano en las aulas.

Hasta el momento, la propuesta ya llegó a 10 instituciones educativas de los departamentos General Obligado y Vera, donde se realizaron talleres sobre usos educativos de la IA, ejemplos interactivos y ejercicios de creación guiada. El programa seguirá recorriendo escuelas en las próximas semanas, incorporando nuevas fechas y localidades.

“La IA ya es parte del día a día. Queremos que nuestros chicos y docentes la entiendan y la usen bien, para aprender más y mejor”, explicó el diputado provincial Dionisio Scarpin. “No se trata del futuro: está pasando ahora, y el norte no se puede quedar atrás.”

En cada taller se trabaja qué es la inteligencia artificial, qué herramientas existen, cómo aprovecharlas en la escuela y la importancia del “prompt”, es decir, dar instrucciones claras para obtener buenos resultados. Los docentes y estudiantes pueden probar herramientas y hacer consultas durante la jornada.

“Hay mucho entusiasmo y también dudas. Por eso estamos en las aulas, escuchando, mostrando ejemplos y explicando de manera simple”, señaló Scarpin. “La tecnología no reemplaza al docente: lo potencia. Y queremos que la comunidad educativa tenga las herramientas.”

Estas acciones acompañan el proyecto de ley presentado por el legislador provincial para incorporar la enseñanza de inteligencia artificial en todos los niveles educativos. “Nuestro objetivo es claro: que el norte santafesino sea protagonista y no espectador del cambio tecnológico”, afirmó.

El equipo también participará en la Feria de las Carreras de San Javier con un espacio interactivo donde los jóvenes podrán experimentar herramientas de IA para usos educativos y creativos. Asimismo, las instituciones interesadas en solicitar las capacitaciones pueden comunicarse al 3482638016.