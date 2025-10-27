Las Toscas: Robo en Planta Febril

En horas de la tarde del domingo 26 de octubre, alrededor de las 19 hs., personal de la Comisaría 5ta de Las Toscas (UR IX) intervino tras un llamado telefónico recibido por parte del personal de seguridad de la Planta Fabril “Don Arturo”, ubicada sobre Ruta Nacional N° 11, acceso sur de la ciudad.

El aviso daba cuenta de la presencia de una persona desconocida deambulando dentro del predio. Al arribar al lugar, a la altura del kilómetro 890 de la mencionada ruta, los efectivos visualizaron a un individuo que se desplazaba a pie y procedieron a su aprehensión.

El joven, mayor de edad, habría sustraído del interior de la planta una bolsa blanca que contenía variedad de verduras —entre ellas albahaca, achicoria, rúcula y berro—, la cual arrojó al advertir la presencia policial. Posteriormente, el elemento fue hallado durante el rastrillaje realizado en el lugar.

Se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno y a la defensa, continuándose con las diligencias correspondientes.