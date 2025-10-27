56° Aniversario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina (1969 – 2025)

Epopeya de trascendencia Nacional, Histórica y Geopolítica protagonizada por Argentinos, que viviendo en pequeñas carpas, en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un surco de tierra en el Desierto Blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas.

Así fue como nuestros compatriotas, integrantes de la Patrulla «Soberanía», rompieron el aislamiento con el Continente Antártico.

A partir de entonces se abrieron rutas en sentido transpolar, la Antártida es un pedazo más de nuestra Patria, allí viven familias, nacen Argentinos y se continúa esa obra, con el mismo esfuerzo y sacrificio, que pusieron siempre, nuestros antárticos.



Los valiosos frutos recogidos, son el resultado del esfuerzo de este puñado de hombres que entregaron todo de sí para alcanzar ese paso, con el objetivo de brindar un importante apoyo a la ciencia y continuar en la lucha pacífica que realiza la Argentina para ratificar su soberanía en un pedazo del Continente Blanco; lo que debe servir de ejemplo a nuestros niños y jóvenes.

En la región más inhóspita del planeta, donde los elementales vestigios de vida se manifiestan en diminutas formas vegetales, donde la temperatura baja hasta más de cincuenta grados bajo cero de sensación térmica, donde los vientos alcanzan una fuerza extraordinaria, esos pioneros solos, físicamente aislados del mundo, con escaso equipamiento y en pequeñas carpas, enfrentaron todos los riesgos y aceptaron el desafío de esta utopía hasta alcanzar el triunfo, cuya hazaña nos conmueve y nos lleva a la admiración y al reconocimiento.

Más información en el siguiente link: https://www.marambio.aq/antecedentes.html?utm_source=email_marketing&utm_admin=12&utm_medium=email&utm_campaign=aniversario_de_la_fundacin_de_la_Base_Marambio_de_octubre