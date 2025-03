¿Se difumina el «fenómeno Milei»?

Quizás por errores auto infringidos, o porque se está acabando la sacrificada paciencia de la gente (el gobierno no puede romper el piso de 2% de inflación mensual), lo cierto es que el Presidente Javier Milei está atravesando un momento de turbulencias. El papel del “kirchnerismo desestabilizador” ¿será crucial para ahondar o amortiguar esta “sensación de que la cosa no está bien”?.

Por Darío Schueri

Por más que el gobierno lo minimice, el BCRA terminó esta semana vendiendo 1.400 millones de dólares en las últimas ocho ruedas (400 millones a los Bancos y 1.000 millones a los exportadores) que según el Director Financiero del Banco digital Voii Diego Redondo no es para nada una “corrida”, ya que “la gente” solo puede comprar dólar blue (o contado con liquidación, que no es para el gran público). Redondo hace notar también que la brecha cambiaria subió pero no tanto; “eso es el cepo cambiario”, sostiene.

De todos modos, en la atmósfera social se respira un aire de inquietante expectativas no advertido anteriormente (nuestro barómetro social “casero” es la típica pregunta de amigos y parientes: ¿y vos como ves la cosa”? que hasta antes del “escándalo cripto” no sucedía).

Precisamente el encuestador rosarino Roque Cantoia (Doxa Data) le pone rigor científico a nuestra percepción, mostrando que el Indice de Confianza de marzo de la Universidad 25 de la Universidad Torcuato Di Tella, indica que Javier Milei cierra sus primeros 15 meses de mandato como el presidente de mejor evaluación desde 2003 (2.52) “sin embargo, añade, acumula tres meses consecutivos de retroceso y cae además en términos interanuales frente su propio desempeño de marzo 2024”.

Según Cantoia, el Indice de Confianza General de la Universidad Torcuato Di Tella es la referencia más solida del clima de opinión nacional, alejada del ruido de encuestas que operan en un sentido u otro, y con una metodología probada hace 20 años. En este sentido, si un mandatario está entre 2 y 2,4 puede ganar, aunque depende de otros factores; ahora si está por debajo de 2, pierde (Milei tiene 2.52).

El encuestador local Mauricio Vagliente de la consultora deAca tiene al Presidente Javier Milei en esta ciudad de Santa Fe capital con una valoración de gestión positiva de 40.5% (buena, muy buena) contra 35.6% en contrario (mala, muy mala).

Mauricio Macri en Córdoba interpretó que la caída de imagen de Milei se debe a la “falta de apego institucional” que consecuentemente afecta a la economía. En verdad Macri se siente poco menos que traicionado por Javier Milei, y le imputa “pasar de un proyecto de país a un proyecto de poder”, como si no supiera el ex Presidente que la política es precisamente la construcción de poder, de lo cual podrían atestiguar los ex socios radicales que padecieron el peso de la endogamia proísta durante su gobierno.

A favor de Macri, una reciente encuesta de Mercados & Tendencias marca que el 51% de los sondeados no está de acuerdo con la actitud presidencial de soslayar permanentemente al Congreso.

Quizás esa mitad mas uno debería razonar y sopesar que Milei llegó al gobierno sin Partido político, y con tan solos 37 diputados y 7 senadores propios y prácticamente una horda kirchnerista, entre parlamentarios y gobernadores, esperando el momento para clavarle los colmillos en la yugular.

En esas circunstancias “apegarse a la institucionalidad” (que casi nunca hicieron los kirchneristas, por otra parte) hubiera sido poco menos que suicida para Milei. ¿Hizo uso y abuso de esa coyunturalmente necesaria prerrogativa?. Tal vez si, tal, vez no. ¿Lo está juzgando la sociedad –que es lo verdaderamente importante – por eso?. No tendremos como saberlo hasta octubre (previo paso por las legislativas de la “provincia – intendencia” de CABA).

Una cosa es cierta: el escándalo cripto lo hirió en un ala; y si bien las encuestas mostraron hasta ahora cierta conmiseración social, el virus de la desconfianza se instaló en el sentimiento de la gente y le bajó las defensas al Presidente. Capaz – como dice Jorge Giaccobe – que la sociedad no crea que Milei sea un corrupto (más bien que fue engañado en su buena fe) pero nadie pondría las manos en el fuego por su hermanísima Karina y el monje en las sombras Santiago Caputo, dos de las caras del famoso “Triángulo de Hierro”.

¿Qué significará para Pullaro la elección de Convencionales?

El gobernador santafesino carga sobre su espalda el peso político de hacer una buena elección a Convencional el 13 de abril, independientemente de no tener que preocuparse por el número final de representantes – más que suficientes- que tendrá Unidos dentro de la Convención Constituyente.

¿Cuarenta puntos representarían una buena elección?; ¿menos sería un fracaso?. Depende como se analicen. En esta capital (donde hay más cantidad de empleados públicos por metro cuadrado que en otra parte de la Provincia) la consultora deAca ubica a Pullaro con 39.8% favorable (entre buena y muy buena) y 24.4% entre mala y muy mala.

Doxa Data de Rosario hizo un interesante trabajo junto con el Tablero Electoral que elaboraron con la Universidad Nacional de Rosario, invitando a “ver la película” y no solo la foto para analizar el presente y los posibles escenarios a configurarse de cara al 13 de abril.

Por ejemplo, muestra el hecho de especular con la participación ciudadana en las elecciones teniendo en cuenta que son primarias, se eligen sólo Concejales (exceptuando Comunas y pocas ciudades) y la tendencia denota una inclinación descendente. Y se pregunta: ¿la elección de Convencionales será un incentivo para incrementar la participación?.

En otro párrafo, Doxa Data plantea analizar el recorrido de los distintos frentes electorales, y deduce que si bien las elecciones a Convencionales Constituyentes no se comparan con las elecciones a Gobernador, sí serán de la contienda los dos últimos candidatos de los espacios más votados: Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski; y también denota la “consolidación y ascenso” del espacio de Amalia Granata, pero se interroga: la legisladora siempre compitió para Diputados, ¿cómo será su rendimiento enfrentándose a Pullaro y teniendo que disputar votos con Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y el PJ?

Una candidata que quizás por ser novedosa no analiza Doxa Data: Alejandra “Locomotora” Olivera, que en esta capital deAca la ubica en segundo lugar (después de Pullaro).

Dice Doxa Data que el factor territorial también juega: Santa Fe quedó pintada de Unidos en las últimas elecciones a Gobernador. Sólo las seccionales de la periferia rosarina y capitalina aportaron mayor volumen de votos para el PJ.

El pasado jueves en esta capital Pullaro delante de los Gobernadores de la Región Centro Martín Llaryora y Rogelio Frigerio hizo exhibición una vez más de su pragmático “liberkeynesianismo” en su justa medida. Lo mismo hicieron Llaryora y Frigerio.

Los casi 50 puntos promedio de imagen del Presidente – deAca lo tiene con casi 41% en esta capital – no da para extremismos.