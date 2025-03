Hacia la dolarización de la economía

El probable acuerdo con el FMI, levantar el cepo y la alta tasa de interés en pesos, nos llevan a una paulatina y constante dolarización de la economía.

Informes de Salvador Di Stefano

El presidente Donald Trump no para de generar desconfianza en los mercados, la novela de los aranceles toma ribetes inimaginables, y mueve las fichas en forma permanente, poniendo, sacando, reduciendo y aplazando aranceles que efectúan un gran aporte a la confusión general. Recordemos que no son aranceles sólo como México y Canadá, ya tiene impuesto-aranceles a la economía China, y va por nuevos aranceles a la Unión Europea, sin descartar a otras regiones del planeta y/o sistema solar.

Esto ha generado una devaluación del dólar a escala mundial, y el euro ya cotiza en torno a los 1,09 cuando hace unos días atrás cotizaba a 1,03. La devaluación del dólar a nivel mundial es una muy buena noticia para nuestra economía. Si el dólar se devalúa contra el euro, eso quiere decir que nuestra moneda también lo hace. Esto implica que tendremos productos que podrán competir en Europa con mejores precios, por otro lado, para los argentinos viajeros, se recomienda viajar a Europa a la brevedad, una revaluación del euro hará carísimo viajar a Madrid, y muy barato Miami.

En la Argentina comenzó la novela FMI, primer acto con un pedido de autorización del Poder Ejecutivo al congreso para negociar el acuerdo. Un segundo acto será la negociación, y un tercer acto la firma del acuerdo en la primavera del hemisferio boreal, en la tercera semana de abril, en el marco de la asamblea del FMI en la ciudad de Washington.

El acuerdo traería consigo un desembolso de fondos superior a los U$S 15.000 millones, que se haría en varios desembolsos, y cuya meta principal a monitorear sería el stock de reservas.

El FMI no quiere poner dólares y que se los lleve el mercado, por ello se harán desembolsos parciales, con monitoreo trimestral, en donde se evaluarán los nuevos desembolsos. Esto quiere decir que la salida del cepo no será inmediata.

En este contexto el gobierno buscara capitalizar el Banco Central República Argentina (BCRA), esto implica que llegan los fondos del FMI a la tesorería, y automáticamente le compra deuda al BCRA para transformar el activo ilíquido de títulos públicos en un activo liquido de dólares en la cuenta reservas.

En este contexto durante el año 2025 las reservas del BCRA deberían trepar hasta alcanzar la suma de los U$S 50.000 millones, cifra muy ambiciosa, pero no descartable si el gobierno cumple con su plan monetario y cambiario.

El gobierno desde que asumió tiene escasas reservas, la pregunta obligada es ¿Cómo hace para tener bajo control al dólar? En primer lugar, hay un cepo que no te permite comprar todos los dólares que deseas; en segundo lugar, el 20% de las exportaciones se liquidan en los mercados alternativos del dólar; en tercer lugar, el gobierno interviene en el mercado cuando lo cree conveniente; y en cuarto lugar contrajo la cantidad de pesos existentes en la economía a la mitad del promedio de otras épocas, por si esto fuera poco, la tasa de interés es enormemente positiva.

La tasa efectiva Tamar de plazo fijo para colocaciones superiores a los mil millones de pesos, se ubica en el 35% anual; una lecap a un plazo de 86 días rinde una tasa interna de retorno del 36% anual, la tasa de inflación esperada a 12 meses se ubica en el 20% anual. Esto implica que estamos en un mercado que tenemos tasas positivas para grandes colocaciones a 30 días del 12,5% anual, y para colocaciones desde pequeñas a grandes a 90 días de plazo del 13,3% por encima de la tasa de inflación.

Estas tasas positivas harán que los bonos en pesos ajustados por CER bajen, ya que de corto plazo se consigue mejores tasas que de largo plazo, por otro lado, los boncap duales convalidan nieves de tasas reales superiores a bonos como el TX26 o DICP que son bonos en pesos ajustado por inflación.

La contracara negativa de las tasas altas para los ahorristas, son las tasas elevadas para los tomadores de fondos, un crédito para empresa de primera línea esta a tasa Tamar más una tasa que va del 6% al 8% según la entidad. Esto implica que una tasa de financiamiento para medianas y grandes empresas esta en torno del 42% anual, una tasa asfixiante, ya que terminas pagando 18,3% por encima de la inflación. No hay muchas empresas que tengan esas tasas de rentabilidad en un año, lo que obliga a que las empresas trabajen con capital propio, lo que precipita la venta de dólares en el mercado.

Es muy notable la divergencia de tasas entre dólares y pesos, una tasa en dólares se ubica entre el 8,0% y 9,0% anual, si estimamos una tasa de devaluación del 12,7% anual, nos quedaría una tasa en pesos del 22,0% anual. Esto hace que muchas empresas obtén por los créditos en dólares, que en el mercado son liquidados en pesos, e incrementan de esta forma las reservas del Banco Central.

Al 31 de agosto del año 2024 los préstamos en dólares eran de U$S 7.086 millones y al 28 de febrero de 2025 U$S 13.904 millones, esto implicó una suba de U$S 6.818 millones, en esos 6 meses el BCRA compró U$S 7.513 millones. Esto implica que la principal fuente de compras del BCRA son los préstamos en dólares del sistema financiero. En igual período las reservas pasaron de U$S 26.719 millones a U$S 28.586 millones, la suba fue muy pequeña ya que hubo que cancelarse deuda pública, desde amortización a intereses, ya que no tenemos acceso a los mercados voluntarios de crédito, en el ínterin el BCRA logro colocar una operación de financiamiento, a través de la compra venta de bonos por U$S 1.000 millones.

Conclusiones

. – El gobierno logrará un acuerdo con el FMI, recibirá desembolsos, buscará en el año 2025 incrementar el stock de reservas para salir del cepo en el año 2026.

. – Para incrementar reservas mantendrá una base monetaria amplia congelada en los $ 47,7 billones, por ende, vamos a tener que convivir con una gran iliquidez de mercado, tasas de interés en pesos elevadas, y un consumo que se va a resentir por no contar con financiamiento a tasas razonables.

. – Las tasas altas obligaran a las empresas a financiarse con capital propio, el dólar seguirá ofertado.

. – La mejor inversión pasa por las letras (lecaps) y bonos capitalizables (boncaps o duales), en especial los bonos capitalizables duales (ajustan por una tasa fija del 2,25% mensual o tasa Tamar cual fuera la mayor)

. – Si hay acuerdo con el FMI el riesgo país debería caer a la zona de los 450 – 500 puntos, si se levanta el cepo el objetivo estará en los 350 – 400 puntos. Buen momento para tener bonos soberanos en dólares.

. – Las acciones deberían arbitrar a la suba, pero hay que ser muy selectivo en función de los balances que están llegando, hay valor en las empresas locales.

. – A nivel internacional, está muy atractivo tener euros e invertir en la bolsa de Brasil. La bolsa americana seguirá con alta volatilidad al compás de las decisiones que vaya tomando el presidente Donad Trump.

. – No vemos riesgos de una devaluación del peso, todo lo contrario, el gobierno toma todas las medidas apuntando a una mayor dolarización de la economía, y lo anuncia como una competencia de monedas.