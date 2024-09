Villa Ocampo: Fútbol a beneficio este fin de semana en cancha de Ocampo Fábrica

Este domingo 22 de Septiembre, en el estadio de Ocampo Fábrica, se realizará un encuentro de selecciones de equipos de la Liga Ocampense de Fútbol, a beneficio de Leonardo Saucedo, jugador del equipo de Ocampo Fábrica, que tuvo una lesión grave en una de sus piernas y debe afrontar con gastos importantes.

El 1° Partido, será a las 15 horas:

– Selección Sub 14 L.O.F. vs Sub 15 del equipo de Ex Alumnos de San Antonio de Obligado.

El 2° Partido, a las 16.30 horas:

– Selección Zona Sur 1° División L.O.F. vs Selección Zona Norte 1° División L.O.F.

La entrada general es de $1000.-

Habrá servicio de cantina y ventad de chipa

gentileza estilo deportivo