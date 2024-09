Las Toscas: Discursos en los 80 años del hospital Samco

El pasado martes 17 de setiembre de 2024, se realizó el acto conmemorativo del 80° aniversario fundacional del Hospital Las Toscas, y compartimos los discursos de los que hablaron en este evento.

El Dr. Walter Delsin, actual director del nosocomio, dejó un mensaje reflexionando sobre la trayectoria de la institución.

“Recordamos y agradecemos a todas aquellas personas que tuvieron que ver con éste proyecto, que se inició allá por 1.930, cuando los pioneros de la sociedad de beneficencia, “Hermanas de los Pobres”, que con muchos esfuerzos realizaban todo tipo de beneficios, lograron comprar la actual manzana donde están ubicados estos edificios, donde se construye en principio el consultorio Polivalente, que para la época, era lo que hoy es un CAPS, donde atendieron los primeros profesionales médicos de nuestro pueblo, los doctores Amado Martín Cabral, Rodríguez Alderete, San Martín, Belloc, Sorín, Céspedes Oxley, la partera Arpe Guzmán y los enfermeros Pintos y Orbani”.



“A principio de la década del 40, el gobierno provincial pone en marcha el proyecto de los Hospitales Rurales y el 17 de septiembre de 1.944, se inaugura el Hospital Rural Número Cuatro de Las Toscas, siendo su primer director, el doctor Julio Rodríguez Alderete, han pasado 80 años, muchos directores, un sin número de personal de enfermería, auxiliares, de mantenimiento, un nuevo edificio, pero la misión NO ha cambiado, fue, es y será, la de promover, prevenir, asistir y rehabilitar, tratando cada día de brindar una mejor y más humanizada atención a nuestra comunidad”, manifestó el prestigioso médico.

“Tengo la inmensa responsabilidad, el orgullo y el placer de estar al frente de la dirección del Hospital, desde el 1° de marzo de 2024, por disposición de la coordinadora de salud de la Región, doctora Luciana Ramoa, a quien agradezco por haber confiado en mí, con la anuencia de la ministra de salud, doctora Silvia Ciancio, cuya resolución ministerial confirmatoria, está a punto de darse a conocer, para ello me he fijado varios objetivos a corto, mediano y largo plazo, considerando que tan solo a 12 años de la inauguración del nuevo edificio, éste ya ha quedado chico y quiero expresar mi enorme agradecimiento a un grupo de personas que NO desean ser identificadas, pero pertenecen a una denominada “Peña de los Viernes”, alrededor de 30 hombres, que desinteresadamente e incondicionalmente, están trabajando a full para mejorar las carencias edilicias y adquirir algunos equipos que se tornan imprescindibles”.

“Por último debo aclarar que nuestro hospital nació como un centro de salud precario, avanzó y en su época de esplendor resolvían partos, cirugías de baja complejidad, luego volvimos a retroceder en el marco de ser un hospital de nivel UNO, solo consultas ambulatorias, atenciones de urgencias e internaciones clínicas de baja complejidad, YO propongo que debemos comenzar a mirar para un futuro NO muy lejano, necesitamos un hospital de NIVEL DOS, mejorar nuestra complejidad, porque la comunidad merece que sus hijos nazcan en su localidad y se les resuelva la mayor cantidad de problemas de salud sin tener que trasladarse a otros centros de salud, con lo que ello representa en aspectos sociocomunitarios y económicos personales, familiares y sociales”, concluyó el doctor Walter Delssín.

Luciana Ramoa, directora regional de salud



Luego tomó la palabra la Dra. Luciana Ramoa, directora regional de salud, quién felicitó a todo el personal del hospital Las Toscas, destacando la excelente labor que llevan a cabo diariamente, manifestando su total apoyo a la dirección ejercida por el doctor Walter Delssín, a quien dijo conocer desde hace mucho tiempo, por lo tanto, “Todo lo que dijo el doctor en su alocución, será apoyado por nuestra gestión y trabajaremos juntos para elevar el nivel de servicio de éste importante efector”, cerró la directora de salud regional.

Diputada Mancini



También se dirigió a la concurrencia, la diputada provincial, licenciada “Charo” Mancini, quien siendo de la localidad, conoce perfectamente la historia completa del efector, teniendo en cuenta además que la primera médica mujer de la localidad fue una familiar directa de su madre, en el año 1.964 la doctora Lida Rinessi; quien manifestó que pone la banca de diputada que ocupa, a disposición de todas las instituciones del norte, especialmente del hospital Las Toscas.

Diputado Scarpin



También fue invitado a tomar la palabra en tan importante acontecimiento, el diputado provincial, C.P.N Dionisio Scarpín, “Antes que nada gracias por hacerme partícipe de ésta magnífica fiesta, felicito a todo el personal del Hospital las Toscas, por la encomiable labor que llevan adelante diariamente, y me comprometo ante todos, ya lo hice personalmente ante el intendente Leandro Chamorro y el director del hospital, doctor Walter Delssín, que trabajo y trabajaré en mi gestión para apuntalar todos las instituciones, especialmente los hospitales y particularmente éste, donde la calidez de las personas que integran el staff de trabajadores, te invitan a que colabores poniendo el hombro entre todos”, concluyó Scarpín.

Intendente Leandro Chamorro

Finalmente y antes de cantar el Feliz cumpleaños y realizar el tradicional corte de torta, cerró con su discurso, profundo y emocionante, el intendente de la ciudad norteña, doctor Leandro Chamorro; “Desde hace quince años que vengo participando como intendente de ésta localidad, en los aniversarios de éste querido hospital, hace doce años, tuvimos la gran responsabilidad, la alegría y el placer de inaugurar éste edificio, que a fuerza de ser sincero y como ciudadano y dirigente político, reconozco que el artífice de la construcción de ésta NAVE hospitalaria, fue el entonces senador provincial Federico Gustavo Pezz, ya que la idea del superior gobierno provincial era la reconstrucción y ampliación de en ese entonces, actual edificio, con números concretos y con la fuerza que siempre lo caracterizó, le presentó al gobernador Hermes Binner, su proyecto, su propuesta y todos los beneficios que ello acarrearía, hasta que lo convenció al líder socialista y finalmente comenzó la obra, que lo inauguramos junto al gobernador Antonio Bonfatti”, manifestó Chamorro.



“Nos ha tocado trabajar en forma concatenada en tiempos muy difíciles, como por ejemplo en la PANDEMIA del COVID, pero NO es menos difícil y complejo enfrentar al virus del Dengue; el municipio siempre a disposición del Hospital, por ello debo dar una buena nueva en éste acto especial; hemos recibido el importe dinerario para pavimentar tres cuadras, desde calle dos, conexión con ruta nacional 11, hasta la calle 08, ya estamos gestionando otras tres cuadras, la calle 31 desde la ocho a la doce y la doce de 31 a 29, para mejorar la calidad en los servicios de traslado. la gente premia al que hace”, en referencia al reconocimiento que los vecinos otorgan a quienes contribuyen al progreso”, cerró el intendente Leandro Chamorro.