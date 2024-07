Villa Ocampo: 150 millones en materiales para la planta de tratamiento de agua N° 2

El intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega en conferencia de prensa, junto a COTELVO puso en conocimiento a la comunidad sobre el convenio por más de $ 150 millones de pesos, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe -y el Municipio para financiar los materiales para la reforma y ampliación de la planta de tratamiento N° 2 de Agua, que tiene Concesionada la Cooperativa Cotelvo.

En el Salón “30 de Noviembre” del Palacio Municipal, el intendente Cristian Marega, luego de comentar sobre este subsidio para compra de materiales, canalizado a traves del municipio, cedió la palabra a los integrantes de Cotelvo.

En primer lugar, fue el presidente del Concejo Administrativo de Cotelvo, Dr. Jorge Martinez, quién dijo: “Es un momento oportuno, este proyecto que se viene desarrollando hace dos años, hemos logrado que la provincia nos otorgue un subsidio, para hacer el cambio de la segunda planta a una planta biológica, que llevará un tiempo, y en este momento ya no nos da los plazos para iniciar la obra, porque estamos pronto al comienzo de la época de calor en nuestra zona, pero sí vamos a tener forma de comprar esos materiales necesarios para llevar adelante y ejecutar la obra».

Y agregó: «Durante el año próximo estaremos desarrollando las obras para tener este cambio de la segunda planta a una planta biológica».

Por su parte, el Gerente de Cotelvo, David Marega explicó: “Este es el comienzo, después de dos años de gestión para obtener el subsidio para la reforma de la planta y hay que ser bien claro, la plata conseguida es para la compra de materiales e inclusive, ver si los tiempos que han transcurrido desde su aprobación desde enero a la fecha, con la inflación de hay, si alcanza para la totalidad de la compra de materiales”.

En este momento no se va a poder realizar el trabajo porque el material que se va a adquirir lleva un tiempo de fabricación, algunos hasta cien días o un poco más. “Significa que estaríamos entrando ya en época de verano, no podríamos tocar la planta porque no tendríamos la asistencia de agua a la población suficiente”, aclaro David Marega

Y agrego «Entonces, lo que haremos con este subsidio, como dijo el presidente, será comprar la mayor cantidad de material posible, ya que puede ser que falte aún, como consecuencia por la inflación reinante».

“La Cooperativa va a absorber todo el trabajo de mano de obra que tiene la construcción”, finalizó diciendo el gerente de Cotelvo, David Marega.