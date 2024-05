El Senador Michlig participó en Capivara de la 1ª Fiesta del Payador

Este 25 de mayo el Senador Provincial Felipe Michlig concurrió a la localidad de Capivara en donde junto a la Pte. Comunal Adriana Córdoba participó de la 1ª Fiesta del Payador y la Payadora, en donde entregó la Declaratoria “De Interés” provincial del nobel evento y dirigió un especial mensaje con motivo de la celebración de la fecha patria.

El Senador Michlig al hacer uso de la palabra contó que “es una muy linda manera de festejar este día de la patria con esta manifestación de cultural y tradicional como la que propone está fiesta popular. Hoy tendría que haberme quedado con el Gobernador a compartir el acto oficial en la Plaza 25 de mayo de Santa Fe, ya que me invitó personalmente, pero le dije a mi amigo Maxi Pullaro -anoche- con las disculpas del caso, que no le podía fallar a ustedes y que acá en Capivara con esta fiesta estaremos honrando este día patrio fortaleciendo el federalismo que caracteriza su excelente gestión de gobierno. Por Supuesto que me pidió que les haga llegar su especial saludo y felicitaciones por este evento”.

1ª Fiesta del Payador y la Payadora

Durante el curso del evento, las autoridades recorrieron el predio saludando a los emprendedores y artesanos que exponían sus productos en los distintos stands e imponiéndose de los respectivos procesos de producción. Luego en el escenario principal dieron comienzo al acto oficial de inauguración con palabras alusivas al evento y a la celebración de la fecha patria.



El Senador Michlig, entregó la Declaratoria “De Interés” de la Cámara de Senadores y un aporte económico del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado y de Diputados enviado por el Diputado Marcelo González, otro de Lotería Provincial y junto a la representante territorial de Cultura, Carolina Corona entregaron la declaración provincial de “Interés” de la secretaría de Turismo a la Pte. Comunal Adriana Córdoba. Por su parte los organizadores entregaron un presente al Senador Michlig por “todo el apoyo y acompañamiento constante”.

Agradecimientos

La Pte. Comunal Adriana Córdoba, señaló que “es un orgullo poder compartir este hermoso momento y esta primera fiesta, con todos los artistas, con la comisión del centro cultural y con el Senador que siempre está presente, acompañando y apoyando para que todo esto sea posible”.

El Pte. del complejo Cultural de Capivara Jorge Mondino mencionó “que si hablamos de cultura tenemos que agradecer a los que nos apoyan y acá tenemos al Senador Michlig -el diputado que no pudo venir-, que nos da un empujón bárbaro para que podamos hacer todo esto, pero sobre todo porque son buena gente. Asimismo, al Gobierno Provincial y a Lotería”.