Michlig y González visitaron la sede del Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas

Con motivo de conmemorarse el 42° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, el Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González visitaron en la ciudad de San Cristóbal la sede del Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas, en donde fueron recibidos por el presidente de la Federación de Veteranos de guerra de Santa Fe, Rubén Rada y el Presidente del centro de excombatientes de San Cristóbal, Rubén Fauda, y demás miembros de la entidad local.

En la oportunidad también se encontraban presentes el intendente local Marcelo Andreychuk, concejales, los funcionarios provinciales Ramiro Dall’aglio y Emilio Rachet, en representación del Gobierno Provincial.

“Tenemos una de las mejores legislaciones”

Al momento de las palabras el Pte. Rada agradeció la presencia de los legisladores y funcionarios y destacó que “la provincia de Santa Fe tiene una de las mejores legislaciones a favor de los excombatientes, y eso se lo debemos a quienes han trabajado muchísimo y siempre nos han abierto las puertas, como Felipe Michlig, Marcelo González, el actual ministro Fabián Bastía y el Gobernador Maximiliano Pullaro. Quienes por ejemplo permitieron -recientemente cuando eran diputados- la sanción de la LEY que amplía el número de familiares directos de los caídos en las Islas Malvinas, pudiendo acceder a los beneficios otorgados por la Ley Provincial Nº 12.867 (que estableció la Pensión de Honor de los excombatientes), a partir de un proyecto impulsado por Marcelo y Felipe”, recordó.

El Senador Michlig expresó que, si bien no me puedo quedar luego al acto oficial porque tengo una reunión muy importante en Santa Fe (por la puesta en valor de Laguna La Verde), no quería dejar de pasar y saludarlos, para compartir esta emoción tan profunda que nos provocan estas fechas en relación a Malvinas, algo que está impuesto en el corazón de todos los argentinos sin importar las generaciones”.

Finalmente, los anfitriones entregaron distintos presentes a los legisladores y otras para que sean entregados a las máximas autoridades provinciales antes citadas (ministro y gobernador), “en señal de afecto y agradecimiento por el acompañamiento constante en la causa de los excombatientes”.

Breve Reseña histórica

Uno de los acontecimientos más dolorosos de la Guerra de las Malvinas tuvo lugar el 2 de mayo de 1982, cuando el crucero ARA General Belgrano fue hundido en combate en el Atlántico Sur, no obstante encontrarse fuera del área de exclusión determinada por Inglaterra alrededor de las islas. En alevoso acto de agresión armada, el buque argentino fue impactado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, con dos torpedos MK-8.

Los daños fueron letales y hubo que lamentar 323 bajas. De la provincia de Santa Fe fueron treinta y tres (quince suboficiales y dieciocho marineros conscriptos), procedentes de las localidades de El Trébol, Esperanza, Gálvez, Hersilia, Rafaela, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Lorenzo, Santa Rosa, Sunchales, Vera, Villa Ocampo, más ocho santafesinos y otros dos de Laguna Paiva y Santo Tomé. Así fue como uno de los buques más poderosos de la Armada Argentina se hundió, entre el terror y los actos de valentía. Los gritos de los que se arrojaron al mar embravecido desde las balsas fueron «Viva la Patria» y «Viva el Belgrano».