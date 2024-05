Michlig, sobre la reforma constitucional: «Se hizo en el año 62, el hombre no había llegado a la Luna»

El Senador provincial por el Departamento San Cristóbal y presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe, se refirió a su nuevo mandato, a la reforma de la Constitución provincial, a la Ley bases y al pacto de Mayo. «Maximiliano y Gisela están dispuestos a hacer cualquier esfuerzo para que las cosas mejoren» aseguró.

El legislador provincial realizó un breve análisis de la gestión de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, «es un gobierno presente, que tiene visibilidad, que se involucra todos los temas, que responde, que defiende los intereses de los santafesinos, que ha recibido una provincia con un alto déficit y con una gran deuda y estamos, a pesar de todos los recortes de fondos a nivel nacional, tratando de administrar de la mejor manera los recursos y saldar la deuda que dejó Omar Perotti».

Frente a la posible reforma de la Constitución Provincial, Michlig indicó que «es un tema muy importante, pero tal vez no el más urgente, porque hay otras urgencias».

Dentro de las urgencias mencionó: mejorar el salario de los empleados públicos, bajar el déficit de la caja de jubilaciones, resolver la cuestión de IAPOS, realizar mayor cantidad de obras públicas y brindar más seguridad a la población.

Aunque remarcó que es necesario «reformar la Constitución, porque incluso vamos a poder bajar los gastos de la política». La reducción de estos costos, surgiría, según explicó el legislador provincial, de extender los mandatos en comunas y municipios «todas las elecciones tendrían que ser cada cuatro años», y en cuanto al costo de las campañas, «decir hay un tope y de ese porcentaje del presupuesto no podemos pasar. Entonces significaría un ahorro importante para volcarlo en beneficio de la gente» argumentó.

La Constitución actual, está vigente desde el año 1962, «cuando se hizo la constitución, el hombre no había llegado a la Luna, no teníamos computadoras, redes sociales, no había internet».

Finalmente, consultado por qué aún no prosperó la reforma de la Constitución, Michlig señaló: «Somos tan complejos los seres humanos y la política es tan compleja que muchas veces, incluso dentro de un mismo partido, es difícil ponernos de acuerdo porque los egos personales o los intereses personales, no permiten pensar en el beneficio y en la respuesta que le tenemos que dar a la gente».