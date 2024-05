Las Toscas: Mancini participó en el acto conmemorativo al ARA Gral Belgrano

En la plazoleta “Héctor Aníbal Casali” de Las Toscas, el jueves 2 de mayo por la tarde la Diputada “Charo” Mancini participó en el acto conmemorativo del 42° Aniversario del Hundimiento del Crucero ARA General Belgrano.

El acto fue encabezado por el Intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro, y además contó con la presencia del senador provincial Orfilio Marcón, diputado provincial Dionisio Scarpín, autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones intermedias, veteranos y familiares de los Héroes Nacionales del Norte santafesino.

Durante el evento, la Diputada Provincial rindió homenaje a los excombatientes, instando a tener viva la memoria para “recordar, valorar nuestra identidad argentina y defenderla, ya que ello también es un homenaje para esos Héroes Argentinos que dejaron la vida”. Asimismo, se despidió enfatizando la importancia de que “defendamos todos y todas la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas Argentinas”.

En este marco se recordó al Héroe Nacional local, Héctor Aníbal Casali, mediante una placa en su honor. Su hermano, Jorge Casali expresó emocionado: “¡Cómo olvidar sus ojos celestes al despedirse de sus afectos, él nunca supo que ese sería su último adiós!”. Concluyó su intervención afirmando: “Nunca olvidemos que la Patria no se negocia, que la Patria no se entrega, no se vende, que a la Patria se la defiende”.

Finalizado el acto, en las instalaciones del Museo Histórico de Las Toscas se inauguró un espacio destinado a rendir homenaje a todos aquellos que perdieron sus vidas en el conflicto de las Malvinas. Especialmente, el reconocimiento a los 323 Héroes Nacionales que encontraron su fin junto al ARA General Belgrano y entre ellos, a los 36 santafesinos que dieron su vida por recuperar las Malvinas Argentinas. Su sacrificio y valentía nunca deben ser olvidados.