Restos óseos en el camino a Puerto Reconquista

Se trata del brazo de una persona, que fue enganchado por un pescador, en el mediodía del viernes 29 de marzo de 2024. Esta noticia impactó de lleno en una familia que busca a un hombre de 42 años.

Ivana Servín, de 44 años, domiciliada en Bulevar Lovatto al 1512, de la ciudad de Reconquista denunció que desde el lunes 25 de marzo de 2024 no tiene información sobre el paradero de José Luis Servín. Cuando se levantó esa mañana, ya no estaba y no sabe cómo estaba vestido.

Decidió pedir ayuda luego de que ningún familiar, ni conocido, de los que fueron consultados, supo dar referencias de su posible paradero.

Ivana había contado que su hermano mide 1,60 de altura, es delgado, de cabello corto lacio, color castaño oscuro, piel morena, ojos marrones, barba tupida y tiene numerosos tatuajes: del Burrito Ortega en una pierna, iniciales y escudo del Club Ñ.O.B. de Rosario en el pecho; 5 puntos en la zona abdominal; y una víbora en brazo derecho.

gentileza norte24