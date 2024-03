UGJ Las Toscas: Libertad con restricciones para el hombre de Villa Ocampo

Este martes 12 de marzo de 2024, se dio comienzo a la audiencia imputativa y de medidas cautelares a Jorge Ariel Morzán, D.N.I. N°: 36.809.558, domiciliado en Villa Ocampo, acusado e imputado de “Acopio de armas de fuego, para la venta sin autorización legal”.

El representante del ministerio público fiscal, Dr. Norberto Carlos Ríos, acusó e imputó a Morzán de “Acopio de armas de fuego, para la venta sin autorización legal”, ya que el hombre publicaba ofreciendo a la venta a través de las redes sociales:

– Una Carabina,

– Cartuchos,

– Un Rifle aire comprimido modificado,

– Una escopeta calibre 12/60,

– Una escopeta calibre 14,

– Balas 7,62mm,

– Canana y más.

En base a ello, el Fiscal solicitó a la jueza Natalia Palud, un allanamiento al domicilio de Morzán, ubicado en la calle Fray Luís Beltrán de Villa Ocampo, que llevó adelante el personal de la P.D.I de Las Toscas, en la mañana del sábado 09 de marzo de 2024, donde se secuestran los elementos mencionados, la aprehensión y detención de Morzán.

La jueza que presidió la audiencia, Dra. Natalia Palud, resolvió otorgarle la libertad con las siguientes restricciones:

– NO portar armas de fuego,

– Fijar domicilio y NO ausentarse del mismo, sin autorización de la fiscalía,

– NO consumir bebidas alcohólicas en exceso,

– NO consumir estupefacientes,

– NO cometer hechos dolosos, mientras se tramita la prosecución de la causa en su contra.

gentileza antonio avalos