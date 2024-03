Parte de prensa de la Unidad Regional Novena, sobre los hechos policiales sucedidos en Villa Ocampo y la región.

Villa Ocampo: Robo

Según Relato … circunstancias en que se realizan patrullajes preventivos por el ejido urbano de aquel medio, más precisamente por loteo Cotelvo , observan un masculino que salia de la maleza con una bolsa arpillera y una estructura de hierro galvanizado de larga dimensión, inmediatamente se identifica a masculino de 25 años de edad, dom aquel medio.

Se chequea la bolsa arpillera y está contenia tubos de cañería en estado regular, partes de aberturas, etc.; refiriendo el masculino que había encontrado los elementos en la ex papelera NOR PAPEL y había más personas en el lugar, se procedió a la aprehensión del masculino, y constituidos luego con apoyo policial en la ex papelera citada, se procede a la aprehensión de un masculino de 40 años de edad, dándose a la fuga dos masculinos del lugar.

Se dio conocimiento al Fiscal en Turno Las Toscas, quien dio directivas al respecto.

———————————————

VILLA OCAMPO: Accidente de tránsito

Fecha 08-03-24 – a las 20,05 h – Personal de la Comisaría 4ta., tomó intervención en accidente de tránsito, ocurrido en Ruta Provincial 32, altura Puente Los Amores.

Arribados, se entrevistaron con Una mujer, mayor de edad, quien adujo que circulaba en motocicleta HONDA WAVE, junto a una menor de 3 años de edad y no alcanzó a esquivar un bache de grandes dimensiones, por lo que perdió el control del birrodado, precipitándose a la cinta asfáltica.

Como consecuencia, ambas fueron trasladadas al Hospital SAMCO local. Se dio conocimiento al Fiscal en Turno.

———————————————–

LAS TOSCAS: Atentado y resistencia

Fecha 09-03-24 – a las 3 h – Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, circunstancias que se encontraban patrullando por calle 47 entre 16 y 18 , divisan a un sujeto circular de manera pedestre y al notar la presencia policial retrocede sobre sus pasos.

Al intentar entablar diálogo con el mismo, comenzó a contestar de manera ofuscada y en estado de nerviosismo, vociferando todo tipo de insultos y agravios, propinando golpes de puño a personal actuante, resultando así la Sub Oficial Vera Jésica, con un golpe en su pómulo derecho.

Inmediatamente se procedió a la aprehensión de Un hombre, mayor de edad, vecino de ese medio, trasladado a sede policial.

Se dio conocimiento al Fiscal en Turno, labrándose actuaciones caratuladas a prima facie ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

————————————————-

VILLA OCAMPO: Accidente de tránsito

Fecha 09-03-24 – a las 18,50 h – Personal de la Comisaría 4ta., tomó intervención en accidente de tránsito, ocurrido en Boulevard Obligado y calle Fray Luis Beltrán.

Arribados, por causas que se tratan de establecer se vieron involucrados la motocicleta YAMAHA NEW CRYPTON, guiada por Una mujer (mayor de edad), acompañada por Una menor de edad y el automóvil PEUGEOT 208, conducido por Una mujer (mayor de edad), domiciliada en esa localidad.

Como consecuencia del siniestro Unidad de 107, procedió al traslado de las ocupantes del birrodado al Nosocomio local. Se dio conocimiento al Fiscal en Turno.