Presidente comunal de El Rabón habló sobre el suceso con su hija y el bebé en Chaco

Fue noticia que un bebé recién nacido fue encontrado abandonado, entre cables y papeles, dentro de la cajonera ubicada en el baño de una concesionaria de automotores, sobre la Avenida 25 de Mayo 2242 de Resistencia, en la siesta del miércoles 24 de abril de 2024.

Gentileza Gustavo Raffín

Lo había dado a luz la hija del presidente comunal de El Rabón, Juan Carlos Pulzoni, quien se encontraba allí con ella y su sobrina.

De acuerdo a lo informado por medios locales, la joven de 20 años había pedido ingresar al baño y a los trabajadores del comercio les llamó la atención su demora en el baño, como así también ruidos provenientes de la cajonera; hacia allí se dirigieron y hallaron al recién nacido. No quedó claro si allí dio a luz y escondió al bebé, o si utilizó el lugar para abandonarlo.

Los empleados pensaron que estaba muerto, y por eso llamaron directamente a la Policía, cuyos agentes se sorprendieron porque estaba aún con vida. De urgencia fue trasladado al Hospital, igual que la parturienta. Debido a la gravedad de la situación, luego fueron derivados al Hospital Perrando, confirmó la directora del nosocomio, María Laura Lescano.

Pulzoni brindó su versión de los hechos al Diario TAG del Chaco, confirmando que su hija quedó internada, fuera de peligro, y permanecerá así por unos días más, siendo tratada; en tanto que el bebé quedó en incubadora, aun con vida.

Dijo que habló con la doctora que trató a su hija y le confirmó que continúa «muy shockeada», y recién hoy está «recapacitando»; de hecho que quiere ver al bebé y hacerse cargo de él.

Por el momento, mencionó que no recibieron ninguna notificación ni citación por parte de la Fiscalía, y ratificó que quieren hacerse cargo del bebé y van a acompañar a su hija en ello.

«Lo importante es la salud de los dos. Ya hablamos con la asistente que sí, nos vamos a hacer cargo. Lo penal después veremos, pero nosotros ya dijimos que sí, vamos a acompañarla y nos vamos a hacer cargo», afirmó.

Aclaró que ni él, ni su esposa, sabían del embarazo, puesto que «ella tenía una vida normal», como así también su físico lucía «normal, no se le notaba la panza, ni nada».

«No pudimos dar en cuenta de nada. No sabíamos, porque si sabíamos tomábamos otra medida. Una adolescente de 20 años, primeriza, tiene que tener un control. Pónganse en esa situación, lo que habrá vivido en el baño… Que se pongan en el lugar de una adolescente, por eso estaba muy shockeada hasta hoy, ella recién está recapacitando y quiere ver al bebé», contó el presidente comunal.

Según el reporte policial, la joven negó haber dado a luz en el momento; luego se confirmó en el hospital que sí lo hizo, tenía signos de ello.

«Estábamos haciendo trámites (en la concesionaria)… Antes de trasladar (al bebe) le preguntaba y ella me miraba nomás, estaba asustada. Una adolescente que pasa eso en el baño. Póngase en el lugar de ella. ¿Cómo va a estar? Mi sobrina, que estaba conmigo, se descompuso», añadió.

Precisó que llamaron tanto la Policía como a la ambulancia, pero los uniformados llegaron más rápido y, pasados unos diez minutos aproximadamente, un agente decidió llevar a la criatura directamente al hospital en el patrullero.

«Agradezco al oficial que tomó el coraje de agarrar el bebé y llevarlo en el patrullero al hospital, la ambulancia no venía… Y nosotros en ningún momento quisimos salir de la concesionaria cuando pasó eso… En ningún momento hicimos abandono de persona», sostuvo.

También mencionó que su esposa no se encontraba allí, sino que estaba en un departamento que alquila su hijo en Resistencia y, en cuanto se produjo el hallazgo, la llamó; ambos terminaron llegando a la vez que la ambulancia, así que ella acompañó a su hija al hospital en la ambulancia, mientras que él y su otro hijo fueron en camioneta.

Según explicó, su hija vive con él y tiene un novio, con el cual habló en la noche: éste le dijo que no estaba en conocimiento y que iba a viajar rumbo a Resistencia.

«¿Y cómo nos sentimos? Un momento que no sé cómo explicar, muy mal. Todavía estamos bastante mal, nosotros y toda la familia por los distintos comentarios que hay, y una situación que no esperábamos y nunca lo pasamos. No estamos bien. Si Dios quiere, vamos a poder seguir adelante y seguir acompañando esto para que ella y su bebé sigan adelante. Y ojalá que el día de mañana, que yo esté en vida y que él esté grande para contarle la historia», dijo Pulzoni.

Reflexionó que «en la vida hay cosas a veces que pasan que no estamos esperando y que no estamos preparados para enfrentar, eso nos puede pasar a cualquiera».

Por último, «quiero decirle a la comunidad que hay que ponerse en el lugar de cada uno y hay que ver bien las cosas como es y aclarar bien las cosas. Yo entiendo la situación, entiendo a toda la población, a toda la gente que lo mira de una forma o de otra, pero también que se ponga en el lugar nuestro. En ningún momento se nos cruzó por la cabeza a nosotros de abandonar ese chico», aseveró.

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL

La directora del Hospital Perrando, María Laura Lescano, informó que «es un bebé prematuro de 870 gramos, de 26 semanas de gestación. Por este motivo lo consideramos un bebé de alto riesgo. En este momento está en el servicio de neonatología, con asistencia respiratoria y con medicación para su supervivencia».

Informó que «en primera instancia, fue trasladado desde la concesionaria al Hospital Pediátrico, pero por la gravedad de la situación, lo trajeron al Hospital Perrando. Ahora están tratando de mejorar su temperatura corporal, porque al momento de su hallazgo, estaba helado. Por eso fue muy importante que quien lo encontró primero lo haya cobijado y ofrecido calor corporal», comentó la Directora.

«La madre de este bebé prematuro se encuentra en buenas condiciones clínicas luego de una revisión ginecológica. Está controlada por el servicio de ginecología y además está acompañada por profesionales del servicio de salud mental. Por otro lado, ella tiene familiares en su habitación que la acompañan», informó la Doctora Lescano.

BEBÉ PREMATURO

«Calculamos 26 semanas de gestación, cerca de 6 meses. Es un bebé con problemas de respiración debido a su condición en la que llegó a este mundo, sin asistencia necesaria. Realmente su vida está en riesgo», consideró la médica, agregando que «son muy importantes las primeras 12 horas desde su nacimiento. Desconocemos si su madre tuvo algún tipo de control de embarazo», expresó la Doctora María Laura.

«El bebé fue entubado por las complicaciones respiratorias que tuvo ni bien fue encontrado. La atención de los policías inmediata fue fundamental para mantenerlo con vida, pero reitero que estas primeras 12 horas serán fundamentales para observar su evolución, y que deje de depender del respirador artificial», sostuvo la doctora Lescano en declaraciones a NG Federal.