Florencia: Se realizó la 2ª fecha de la Liga de Vóley

Este domingo se realizó la 2ª fecha de la Liga de Vóley, organizada por la Municipalidad de Florencia, contando en esta oportunidad con la presencia de 16 equipos, divididos en 4 categorías: Femenino, Masculino, Mixto y Principiantes.

Además de los equipos locales, hubo de Las Toscas, Villa Ocampo y Basail.

Ezequiel Gómez perteneciente a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad dijo lo siguiente sobre la competencia: «Quiero agradecer enormemente el apoyo de Hugo Martínez, del señor Intendente Rubén Carlos Quain porque me brindaron todo lo necesario para que el evento se lleve a cabo de la mejor manera, a los alumnos de la Escuela Municipal de Vóley que me ayudan un montón en toda la organización, a los grupos de jóvenes de trabajo del Municipio que me ayudaron con la limpieza del predio y atención de equipos como así también a Ramón Monzón que siempre está dispuesto a ayudar cuando lo necesitamos en el predio, a los encargados del sonido de la Municipalidad porque están desde que inicia hasta que termina con su buena música».

Y añadió: «agradezco a todas las personas que apoyan este evento tan lindo e importante».

La Liga Florentina de Vóley «Joana Cristela Romero» convoca a equipos de toda la región y de provincias vecinas, lo que genera un importante movimiento en la ciudad; el intendente Rubén Carlos Quain visitó el playón deportivo donde se desarrolló la competencia y destacó la amplia participación.