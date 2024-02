Villa Ocampo: Cuadrangular de fútbol Copa «Lelo» Castillo

El intendente Cristian Marega y las responsables del Área de Deportes, Nair Debárbora y Milena Copetti, acompañaron el inicio de la Copa «Lelo» Castillo en el estadio Juan David Getar, junto a familiares y dirigentes del Club Atlético Huracán.

Este cuadrangular es organizado por el Club Atlético Huracán en conmemoración a Plácido Marcelino «Lelo» Castillo, importante referente del fútbol infantil.

Los equipos son integrantes de la liga ocampense de fútbol:

– Huracán (Villa Ocampo)

– Juventud 407 (Villa Ocampo)

– Ex Alumnos (San Antonio de Obligado)

– SyD Tacuarendi (Tacuarendí)

En la primera fecha, jugada este viernes 23 de febrero, los resultados fueron los siguientes:

– Ex Alumnos 4 – 0 Juventud Km. 407

– Huracán 2 – 2 Dep. Tacuarendí

Próxima fecha

El viernes 1° de marzo es la próxima fecha, a partir de las 20:30 hs. en el estadio Juan David Getar de Club Atlético Huracán:

– Ex Alumnos Vs. Dep. Tacuarendí

– Huracán Vs. Juventud Km. 407