La inflación le gana al dólar

La suba de impuestos a la exportación nos hace menos competitivos. El gobierno está atrasando al dólar para el año 2024. U$S importación $ 963; U$S exportación $ 779. Locura.

Por Salvador Di Stefano

En los últimos 5 años, solo en dos años el tipo de cambio mayorista aumentó menos que la inflación, fueron en los años 2021 y 2022 a la salida de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández buscó la magia de que el atraso cambiario nos mostrara un escenario mejor que el real.

En materia de inflación, en los últimos 5 años solo durante la pandemia tuvimos una inflación menor al 50% anual, en todos los otros años tuvimos una inflación creciente, que termina en los 3 dígitos en el año 2023.

El dólar MEP en 5 años solo en dos le ganó a la inflación, fue en los años 2019 y 2020, mientras que en el resto de los años perdió sistemáticamente contra los índices de precios. En su competencia con el dólar mayorista perdió en los dos últimos años.

Una mirada de los últimos 5 años nos muestra que la inflación fue del 1.917,1% y tuvo una evolución menor que el dólar mayorista que aumento en 5 años el 2.038,3%, mientras que el dólar MEP es el gran ganador con un aumento del 2.510,9%.

Lo que se busca con este trabajo es mostrar que durante el año 2023 el dólar mayorista aumentó el 69% más que la inflación, o 145% adicional. Esto implica que, el ajuste del tipo de cambio del 2,0%mensual que se realiza en el mes de enero 2024 no le quita competitividad a la economía.

Si hacemos una mirada de largo plazo, vemos que en 5 años el dólar mayorista aumentó más que la inflación, mientras que el dólar MEP y los dólares alternativos aumentaron mucho más que la inflación y el tipo de cambio.

Esto nos muestra que Argentina no necesita una mayor devaluación, lo que necesita es que las actividades productivas están gravadas con menos tributos.

En la medida que la Argentina siga por el camino de poner impuestos distorsivos como los derechos de exportación, lo que va a lograr el gobierno es que Argentina no sea competitivo, y no tenga posibilidades de exportar, por ende, el gobierno no consiga los dólares suficientes para engrosar las reservas, y respaldar los enormes pasivos monetarios que tiene el Banco Central.

Para el año 2024 la media de las consultoras de mercado (pronóstico del Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central República Argentina) ven una tasa de inflación en el 211,3% y una devaluación del peso del 110,3%, esto implica que internamente subirán los precios en dólares y seremos menos competitivos aún.

El mix de un escenario de atraso cambiario por delante, más impuestos a las exportaciones, y un escenario internacional de precios de materias primas en baja no nos hace ser optimista sobre el nivel de actividad económica que tendremos en los próximos meses.

Conclusión

. – Se repite como loro que el gobierno tiene que devaluar, cuando en realidad el gobierno ya devaluó anticipadamente, y ahora debería trabajar en la competitividad de la economía vía baja de impuestos.

. – El tipo de cambio a los niveles actuales es competitivo, y así lo revela el índice de tipo de cambio real multilateral. (ver nuestro informe privado)

. – Si el gobierno cumple el objetivo que se fijó, que es ajustar los precios relativos, achicar el déficit y reducir la brecha, la mejor recomendación financiera debería pasar por apostar por bonos en pesos que ajusten por inflación (TX26, TX28 y DICP), y no pensar que el dólar billete será una opción exitosa en este escenario.

. – Comprar bonos ajustados por dólar mayorista tampoco parece ser una buena opción, ya que aumentarían mucho menos que la inflación.

. – El gobierno está emitiendo bonos Bopreal para absorber pesos, que los importadores lo vendan en el mercado para hacerse de dólares y pagarles a sus proveedores. El Bopreal es un bono muy atractivo para los inversores, podría cotizar en U$S 65, te paga en tres años una tasa de interés del 5,0% y te devuelve el 100% de su capital invertido. Por su corta duración y la tasa que paga, podría ser uno de los más atractivos en plaza.

. – Los bonos son interesantes, si el gobierno cumple su palabra de que honrará la deuda pública y no violará contratos. Podría haber canjes voluntarios, el problema es si se transforman en compulsivos.

. – El índice merval en los últimos 5 años subió el 3.053,5% aumentando mucho más que la inflación, el dólar mayorista y el dólar MEP. Claramente el que apuesta por la producción es el que gana.

. – El gobierno lleva adelante un programa económico que apunta a cerrar la economía, ya que el dólar importador $ 963,20 más alto que el dólar exportador a $ 917,0 nos muestra la falta de competitividad. Si al dólar exportador le quitamos el 15% de retenciones, nos queda en $ 779,45, la brecha con el dólar importador es del 23,5% esto nos aleja del mundo.

. – Cuidado, ya se está comprando huevo disecado y carne porcina en el exterior, podrían entrar muchos productos importados a mejor precio que los nacionales. Habría que revisar que está sucediendo, y que políticas se están aplicando.